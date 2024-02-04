Ополаскиватели для рта могут повышать давление
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Как сообщает издание Daily Mail, использование ополаскивателей для рта на регулярной основе, особенно тех, в состав которых входит антисептик хлоргексидин, значительно повышает степень риска развития гипертонии.
Стоматолог из Великобритании Зоя Брукс уточнила, что причина такого негативного эффекта заключается в бактерицидных свойствах ополаскивателей, многие из которых оказывают влияние на микробиом полости рта, причем уничтожая не только вредные для зубов бактерии, но и полезные, защищающие организм от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Учитывая то обстоятельство, что чрезмерное использование ополаскивателей для рта может значительно снизить количество полезных бактерий, контролирующих кровяное давление, следует, как подчеркнула стоматолог, проявлять повышенную степень осторожности при использовании подобных средств.
Смотреть комментарии → Комментариев нет