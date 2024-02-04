 

Ополаскиватели для рта могут повышать давление

04.02.2024, 1:00, Разное
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Как сообщает издание Daily Mail, использование ополаскивателей для рта на регулярной основе, особенно тех, в состав которых входит антисептик хлоргексидин, значительно повышает степень риска развития гипертонии.

Стоматолог из Великобритании Зоя Брукс уточнила, что причина такого негативного эффекта заключается в бактерицидных свойствах ополаскивателей, многие из которых оказывают влияние на микробиом полости рта, причем уничтожая не только вредные для зубов бактерии, но и полезные, защищающие организм от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Учитывая то обстоятельство, что чрезмерное использование ополаскивателей для рта может значительно снизить количество полезных бактерий, контролирующих кровяное давление, следует, как подчеркнула стоматолог, проявлять повышенную степень осторожности при использовании подобных средств.    


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