 

Рупор кремлевской пропаганды: Подготовка к штурму Авдеевки

03.02.2024, 22:49, Разное
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Схема возможных операций ВС РФ в районе Авдеевки (автор шведский военный аналитик Микаэль Волтерссон)

1. Выйти к востоку и западу к озеру (затопленный карьер) и вынудить ВСУ отвести войска с участка 1А (до двух рот пехоты ВСУ)

2. Далее фланговым давлением создать угрозу коммуникациям сил ВСУ на участке 2А, вынудив ВСУ отходить к городу.

3. Атаковать и взять опорные пункты 2 и 3 рядом с частью ПВО (один из них "Чебурашка") и обеспечить фланг группировки в районе "Царской Охоты" после занятия района 1B.

5. Попутно решается задача зачистки леса между "Царской Охотой" и Промзоной в 1С, что обеспечит другой фланг.

6. В дальнейшем идет продвижение к опорнику 5 рядом с кварталом "Химик" 6, который является сердцем обороны Авдеевки.

Осуществив эти действия ВС РФ окажутся в удобном положении для финального штурма города.
Насколько все это совпадет с реальностью, довольно скоро узнаем.

PS. На утро противник подтверждает, что ВС РФ близки к выполнению задачи из пункта №1.

Источник: Colonel Cassad


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