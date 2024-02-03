Мнение: Российский авторынок, доминирование китайских авто и снижение числа угонов

1. В России за 2023 год купили более миллиона легковых автомобилей. В 2003, когда моя машина сходила со стапелей, никто бы не поверил, что так будет, но больше половины проданного пришлось на китайские модели (выделены на диаграмме красным). Корейские и японские машины заняли места в конце первой десятки. Западные же авто практически исчезли из списка (ссылка). Ещё более серьёзным китайское доминирование становится, если смотреть на результаты отдельно взятого декабря:





2. В деньгах автоимпорт из Китая тоже стремительно растёт (ссылка):



Экспорт китайских легковых автомобилей в Россию в 2023 году увеличился более чем в семь раз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет главного таможенного управления Китая.

Согласно приведенным данным, экспорт таких машин, а также других моторных транспортных средств, которое предназначены для перевозки людей, достиг 11,5 миллиарда долларов в 2023 году. Для сравнения, годом ранее этот показатель был в районе 1,6 миллиарда долларов. За 11 месяцев прошлого года Китай поставил в Россию более 840 тысяч транспортных средств, включая автомобили, грузовики и автобусы.

Если так дело пойдёт и дальше, никакого физического дефицита машин в России не будет, китайцы заполнят всё, с чем не справится наш собственный автопром. Вопрос будет только в ценах на китайские машины, которые, к счастью, остаются пока что достаточно высокими, чтобы давать нашим автозаводам время на переоснащение.

3. Ещё раз про число угонов в России, которое теперь крайне невелико. В МВД подтвердили, что оно не растёт, как сообщали в декабре некоторые источники, а наоборот, продолжает снижаться. Благодарить за улучшение криминогенной обстановки мы должны наших соседей, которые теперь в силу известных обстоятельств не могут более выступать в роли скупщиков краденого (ссылка):

С января по ноябрь 2023 года МВД России зарегистрировало 6,58 тысячи краж транспортных средств, что на 22,9 процента меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Угонов в эти месяцы было 11,6 тысячи. Это на 8,4 процента меньше, чем годом ранее. В МВД рассказали, что общее количество хищений машин сокращается уже несколько лет.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов связал такое понижение с геополитической обстановкой. По его словам, украденные машины чаще всего вывозили для продажи на территорию Украины и в страны Прибалтики, однако сейчас границы с ними закрыты. Ефремов также обратил внимание на увеличение числа камер наблюдения. Благодаря ним можно отслеживать находящиеся в розыске автомобили, пояснил он.