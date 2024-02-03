 

Ученые выдвинули новую теорию происхождения жизни на Земле

03.02.2024, 20:25, Разное
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Как сообщает издание The Planetary Science Journal, группа американских ученых, представляющих Университет Джона Хопкинса в штате Мэриленд, выдвинула предположение, согласно которому жизнь на Земле могла зародиться из органических туманов, имевших место около четырех миллиардов лет назад.

Исследователи отмечают, что после того, как появилась наша планета, в течение 500 миллионов лет Земля была окутана дымкой, в состав которой входили аминокислоты и нуклеиновые основания, выступившие в качестве своеобразных строительных блоков для создания первых организмов. Уточнив, что в тот момент, когда частицы оседали на поверхность планеты и попадали в пруды, происходил разрыв химических связей, в результате чего возникли водоемы, богатые органикой.

В настоящее время, как подчеркнули ученые, подобные условия существуют на одном из спутников Сатурна, а именно на Титане, что превращает его в достаточно перспективное место для поисков внеземной жизни.    


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