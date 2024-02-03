 

Сверхкомпактную систему распознавания лиц ученые испытали на шедевре эпохи Возрождения

03.02.2024, 19:40, Разное
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Ученые из Национального университета Ян Мин Цзяотун на Тайване провели успешные испытания новой системы трехмерного распознавания лиц на одном из самых известных произведений искусства эпохи Возрождения – скульптуре “Давид” Микеланджело. Исследование этих уникальных возможностей было опубликовано в научном журнале Nano Letters.

Обычно трехмерное сканирование лиц использует точечный проектор, который включает лазер, световод и дифракционный оптический элемент (ДОЭ). ДОЭ работает как специальная линза, разбивая лазерный луч на более чем 32 тысячи инфракрасных точек. Когда пользователь смотрит в камеру, эти точки наносятся на его лицо, и камера считывает шаблон для подтверждения личности. Однако такие точечные проекторы слишком громоздки для смартфонов и портативных устройств.

Решение этой проблемы было найдено тайваньскими исследователями, которые заменили обычный точечный проектор маломощным лазером и тонкой пластиной из арсенида галлия. Это существенно уменьшило размер устройства и его энергопотребление. На верхней части пластины была нанесена наноструктура из столбиков, которая рассеивала свет при прохождении через металл.

Прототип системы способен разбить лазерный луч на 45,7 тысяч инфракрасных точек, и, как и обычный точечный проектор, включает в себя камеру для считывания шаблона.

В результате испытаний, рассеянный лазер точно опознал трехмерную копию головы Давида Микеланджело, сравнивая расположение точек на скульптуре с фотографиями шедевра из интернета. Авторы системы утверждают, что ее энергопотребление в 5-10 раз меньше и занимает в 230 раз меньше места по сравнению с обычным точечным проектором.

Эти достижения напоминают о бурном развитии технологий в области распознавания лиц, и это только начало. Ранее в РФ также была разработана нейросеть для выявления дипфейков.


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