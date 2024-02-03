Мнение: О правде в деньгах… Чем русский солдат отличается от украинского «захисника»?

Давно уже советую всем, кто хочет «знать правду», смотреть на #деньги. Куда они идут, откуда бегут. Люди — врут. Некоторые — врут всегда. Финансовые потоки не врут никогда.

Согласен, картина сквозь призму денег не всем понравится. Но вот вам простой финансовый факт. #Украина платит своим военным, даже мобилизованным, сильно больше, чем #Россия — добровольцам. Удивлены?

Но это взаправду так. Вот бывший российский чиновник, ныне почтенный немецкий бюргер Альфред Кох делится шокирующим для себя открытием. Оказывается, российский солдат, участвующий в спецоперации, получает от 200 тыс. до 240 тыс. рублей, или 2200-2600 долл. в месяц. Воюющий же против него военнослужащий ВСУ получает 50 до 120 тыс. гривен или 1350-3240 долл. в месяц.

В среднем получается 2250 долл. российских «боевых», не считая премиальных, против 2700 долл. украинских. И при этом украинские власти постоянно расширяют категории тех, кто вправе рассчитывать на максимальные деньги. С конца прошлого года это не только солдаты «на нуле», но и находящиеся вдали от ЛЮС артиллеристы, дроноводы, штабисты и т.п.

При этом считается общим местом, что россиянин идёт на контракт и в зону СВО исключительно из «меркантильных» соображений. То есть, он, типа «наёмник». А вот украинец — это высокомотивированный патриот, осознанно рискующий своей жизнью во благо Родины. Ну а #деньги — так, подспорье. Помощь семье. Теперь же сухая финансовая #статистика проясняет удивительную вещь. Оказывается, не только за деньги, которые платят российскому «наёмнику», украинец не готов идти «защищать свою страну», но и за более солидные суммы тоже. Если бы дело обстояло иначе, то у ВСУ ведь не было бы отбоя от желающих стать «водителем “Леопарда”», не правда ли?

При этом средняя российская зарплата в прошлом году — 780 долл., украинская — 430 долл. в месяц. То есть, в сопоставимых показателях киевские власти примерно вдвое щедрее. И всё равно — цифра в 3,5-4,4 млн «ухилянтов» красноречиво говорит, что украинцы клали с пробором на такую щедрость. Идти воевать с Россией за интересы «Квартала 95» и его заокеанских хозяев — дурнів немає.

О чём ещё это говорит помимо того, что средний украинец вопреки — всей мощи киевской и западной пропаганды — не воспринимает нынешний конфликт ни как новую Отечественную войну, ни как защиту родной земли?

Наверное о том, как русские контрактники и украинские мобилизованные воспринимают и оценивают свои шансы впоследствии вернуться домой живым и хотя бы относительно здоровым. Забеги от военкомов в сравнении с очередями в пункты набора добровольцев наглядно свидетельствуют о результатах такого сопоставления вероятностей. А оно, в свою очередь, больше базируется не на цифрах победных реляций Генштабов, а на собственной информации, выуженной из соцсетей, и на известиях по «сарафанному радио». Ещё одно подтверждение, что цифры «потерь», приводимые ГШ ВСУ, «независимыми» тинк-тэнками, а также американской и британской «разведками», можно выкидывать в помойку не читая.

Ну и отдельный вопрос.

Если украинский военный «на передке» воюет не за Родину, не за идею и даже не за #деньги, то за что он вообще воюет?

Зачем ему рисковать жизнью за интересы дяди Сэма?

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