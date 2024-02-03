Врачи рассказали о потенциальной опасности употребления канцерогенных продуктов

Употребление некоторых продуктов может быть связано с риском развития рака. Этот эффект объясняется наличием в них канцерогенных веществ, предупреждают медики.

Онколог Руслан Басанов подчеркивает, что частое потребление канцерогенных продуктов может повысить вероятность развития рака желудка. Канцерогены – это химические соединения, которые могут повреждать ДНК и нарушать нормальные процессы клеточного деления, что в итоге может привести к образованию злокачественных опухолей. Канцерогены могут попадать в организм через употребление пищи.

Доктор-диетолог Марьяна Джутова подчеркивает, что влияние канцерогенов зависит от генетики и регулярности употребления. Например, употребление жареного мяса каждый день может увеличить риск развития рака.

Терапевт Варвара Рубан предостерегает от потребления следующих продуктов, которые, если употреблять их ежедневно, также могут увеличить риск заболевания раком: алкоголь, красное мясо, копчености, соленья, готовые соусы, спред и маргарин, сладкая газировка.

Среди этих продуктов наиболее опасным считается алкоголь, который может спровоцировать рак желудка, пищевода и другие опухоли ЖКТ. Красное мясо также может быть вредным, особенно при частом употреблении, так как оно может образовывать нитросоединения, негативно воздействующие на слизистую кишечника.

Овощи и фрукты также могут оказаться канцерогенными, если они выращивались с использованием нитратных удобрений или обрабатывались химическими веществами для продления срока годности, что может оказать негативное воздействие на ЖКТ.

Следует помнить о риске и балансировать рацион, чтобы минимизировать возможные последствия употребления канцерогенных продуктов.