NASA готовится к запуску ядерного реактора на Луне в начале 2030-х годов

Научное исследование и разработка небольших ядерных реакторов, предназначенных для использования на Луне и Марсе, перешли в следующую фазу, как пишет Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США. В 2022 году NASA заключила контракты на сумму 5 миллионов долларов с партнерами, которым поручено разработать проекты, включая создание собственно реактора, систем преобразования энергии, системы теплоотведения, системы управления и распределения энергии. Эти проекты направлены на обеспечение устойчивого пребывания человека на Луне не менее 10 лет.

Одним из основных требований к разрабатываемой ядерной установке является её масса, которая не должна превышать шесть тонн, а её мощность должна составлять 40 киловатт, обеспечивая электроэнергией жилые и научные модули, луноходы и резервные сети.

Важным этапом стали выбор подрядчиков для разработки реактора, включая компании Lockheed Martin, Westinghouse и IX, которая представляет собой совместное предприятие Intuitive Machines, производителя космической техники, и X-Energy, частной фирмы, работающей в сфере ядерной энергетики.

По информации от NASA, после завершения второй фазы проекта, ядерный реактор будет доставлен на Луну в начале 2030-х годов. Там он пройдет год в испытательном режиме и затем будет эксплуатироваться в течение девяти лет. В случае успешной работы на Луне, эта технология будет адаптирована для использования на Марсе.

Ранее, исследователи также разработали новый материал для защиты термоядерных реакторов от высоких температур плазмы.