Мнение: О величайшем кризисе в США… Дождались таки?

Всё больше людей в последнее время делятся шокирующими прозрениями. Оказывается, всё то, о чём «врала» коммунистическая пропаганда позднего #СССР, на самом деле — #правда. Жаль только, «Союз нерушимый» не дожил до её торжества.

Вот и философ-социолог-историк-дроновед, экс-работник АП Алексей Чадаев — туда же. Анализируя «мильон терзаний» и «тыщу метаний» своего украинского тёзки, знакомца и визави Алексея Арестовича, он приходит к неожиданному выводу.

Запад — а точнее говоря, #США в качестве его единоличного гегемона — всё…

Выскажу непопулярную мысль: известные метания Алексея Арестовича вызваны не только и, может быть, не столько его конфликтом с украинским президентом Владимиром Зеленским и поиском заказов где-то еще, но и некоторым новым пониманием расклада, — пишет Алексей Чадаев в своей Телеге. — Причем эта идейная эволюция довольно слабо связана с разочарованием в Украине… Но по ней был набор ставок, которые не оправдались. И не в связи с Украиной.

Ключевая, которая не сыграла, – это ставка на то, что институты «государственности» для Украины могут приехать из имперского центра в коробке с перевязанной ленточкой, готовые к употреблению. Предполагалось по умолчанию, что у Запада есть технология превращения присягнувших и покорённых земель в цветущие провинции. Всё, что для этого надо — просто произнести необходимый набор заклинаний и приготовиться к имплементации парадигм, схем, программ «демократического транзита».

Но, пожалуй, главная новость — то, что гегемон был «взвешен и найден очень лёгким». Основная проблема…, что как таковая технология «провинциализации» — превращения покорённых земель в цветущие провинции, интегрированные в экономику империи и оснащённые всем необходимым набором институтов (начиная от политической системы и заканчивая общественными банями), — по какой-то причине в имперском центре оказалась утрачена. И это главная проблема Запада сегодняшнего, в отличие от себя самого образца 50-х годов прошлого века.

В те годы план Маршалла блестяще сработал: Германия и Япония превратились в успешные индустриальные державы. Уже в 1970-е в Чили, этот план сработал 50/50: советники приехали, но не сказать, что добились блестящих успехов в превращении Чили в витрину капитализма. А в 1990-е и потом получался только Ирак/Афганистан/Ливия/Косово — коррупционная дыра и полный развал всего и вся.

То есть Запад очевидным образом где-то по дороге «потерял» технологию работы с сателлитами. Их апгрейда, модернизации и превращения во что-то человекообразное. И это одна из главных катастроф, которая постигла Запад в наши дни. То, что тот набор парадигм, инструментов, онтологий и инструкций «как стать нормальной страной» почему-то не приводит не то что к ожидаемому, но даже к какому-то приемлемому результату. Вместо этого получается треш. То есть ставка на то, что на Западе есть надёжный способ «доводки» до некоторого стандарта стран, находящихся под внешним управлением, не сработала. И именно это является основным маркером кризиса империи.

Повторюсь, здесь под Западом нужно понимать в первую очередь США. И «план Маршалла», и реформы Пиночета, и вестернизация Восточной Европы — суть проекты американские. Даже Великобритания в них участвовала постольку-поскольку. И тут мы действительно наблюдаем последовательную деградацию «проектоспособности» США. Германия и Япония — успех. Чили — частичный успех. Польша — поначалу вроде бы успех, но теперь, поминая всуе о требованиях поляков к немцам и о растущей неуправляемости Варшавы даже в рамках ЕС, приходится признать, польский проект скорее неудачным. Также можно сказать, что и американские #реформы в России 1990-х закончились гигантским дефолтом 1998 года, после чего начался пусть медленный и противоречивый, но всё же отход Москвы от западных парадигм.

Ну а Иран, Афганистан и теперь #Украина — действительно «трэш». Причём обе первых страны были долгое время де-факто оккупированы Америкой, и намного дольше, чем длилась фактическая оккупация Германии. Но невзирая ни на мягкую, ни на жёсткую силу в создании чего-то минимально вменяемого они не преуспели. Более того, вынудили Америку сворачиваться.

Это действительно глобальный #кризис «гегемона». И рост Китая вкупе с китайскими миропроектом ОПОП, и подъём Глобального Юга, и не менее глобальная дестабилизация в мире — это всё следствия утраты Америкой способности создавать и реализовывать сложные проекты.

А теперь этот кризис бьёт уже и по самим США. Рост популярности Дональда Трампа, всеобщая увлечённость QAnon’ом, вера в «украденные» выборы, нынешняя фронда республиканских штатов, сплотившихся вокруг Техаса — бумеранг вернулся.

Справится ли Америка с кризисом у себя дома?

Скорее — да. Она и не такое переживала.

Восстановит ли она своё влияние в мире?

Скорее уже нет: её идея умерла.

И значит, гегемон — умер?

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