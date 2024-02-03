Среди подписавшихся за Бориса Надеждина обнаружили Брейвика, Ельцина и Маккейна

Центризбирком сообщил, что имеет немало вопросов к подписям, поданным в поддержку независимого кандидата в президенты Бориса Надеждина.

За него подписались такие личности, как Андерс Брейвик, Борис Ельцин и американский сенатор Джон Маккейн.

Графологическая экспертиза подтвердила подлинность подписей, однако неясно, каким образом этим гражданам удалось посетить штабы Надеждина и оставить свой автограф на бланке. По данным ЦИК, Брейвик и Маккейн не въезжали на территорию Российской Федерации после 24 февраля 2022 года, а охрана Новодевичьего кладбища утверждает, что Ельцин не покидал его территорию в течение всего периода сбора подписей. В настоящее время решается вопрос о признании этих подписей недействительными, поскольку не установлены обстоятельства, при которых они были собраны.

– Либо господин Надеждин овладел какой-то неведомой прежде техникой спиритизма, либо он каким-то образом нас обманывает, – пояснили в ЦИК. – Мы не можем утверждать, что подписи Ельцина и Маккейна – поддельные. У нас нет для этого оснований. Но как они могли прийти в штаб Надеждина в Твери и подписаться за него? На эти вопросы ни кандидат, ни представители его команды ответить не могут. Скорее всего, Надеждину тайно помогают политтехнологи Демократической партии США.

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