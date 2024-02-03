Помогут оливковое масло, авокадо и предварительная обработка: лучшие приемы и домашние средства от спутанных волос

Длинные, густые, красивые волосы всегда смотрятся восхитительно. Однако расчесывание головы после прогулки на ветру, душа и пр. зачастую превращается в настоящую пытку. Из-за колтунов волосы пересыхают, повреждаются и ломаются. Неправильное распутывание еще больше ухудшает ситуацию. Между тем существуют приемы, с помощью которых распутать колтуны можно абсолютно без вреда для волос.

Главное правило

Обладательницам длинных волос при их расчесывании обязательно следует соблюдать главное правило. Этому совету стоит следовать вне зависимости от типа волос, их густоты, структуры и т. д. Расчесывать волосы следует постепенно, разделяя их на тонкие пряди. Саму расческу при этом стоит брать с широкими редкими зубьями. К примеру, отличным вариантом будет разделить волосы на 4-6 прядей шириной от 5 см и аккуратно прочесывать их гребешком.

С чего начать

Прежде чем приступать к расчесыванию, сбрызните волосы специальным распутывающим спреем. Если такого средства в доме нет, используйте хотя бы обычную воду. Налейте воду в распылитель и разбрызгивайте на спутанные пряди при расчесывании. Увлажнение снижает риск повреждения волос и облегчает процедуру распутывания.

Кондиционер и домашние средства

Чтобы волосы меньше спутывались, обязательно используйте при мытье головы кондиционеры. Такие средства смягчают волосы, делают их более гладкими и скользящими. В результате процедура расчесывания после душа проходит легче.

Поможет кондиционер и в том случае, если волосы уже спутались. Сбрызгивайте место колтуна водой из распылителя, наносите кондиционер и хорошенько втирайте его в волосы.

Кондиционер можно заменить смесью масел, к примеру жожоба и оливкового. Нанесите масло на спутанный участок. Подождите 15 минут и приступайте к расчесыванию. Масло, конечно, нужно наносить на волосы совсем в небольшом количестве. В противном случае вам, скорее всего, придется мыть голову снова.

Как распутывать

Распутывая спутанные волосы, старайтесь быть максимально аккуратными. Перед использованием расчески осторожно и медленно проходите спутанную прядь пальцами. Такая процедура позволит ослабить образовавшиеся в волосах узлы. Далее используйте расческу.

Само расчесывание начинайте с кончиков каждой прядки. Двигайтесь вверх к корням, аккуратно распутывая каждый узелок. Не торопитесь, иначе вы обязательно повредите волосы.

В самых тяжелых случаях, когда какие-то узелки не распутываются, прядку можно и подрезать. Но срезать колтуны допускается только максимально тонкими прядями и у самых кончиков. Если удалить узел ножницами по центру или у корней, срез в последующем будет хорошо заметен, что сильно испортит внешний вид прически.

Советы по выбору расчески

Самым лучшим вариантом расчески для длинных волос, склонных к спутыванию, считается именно гребешок с широкими зубьями. Но для не слишком густых волос подойдет и стандартная расческа с зубьями средней ширины. Расчески с мелкими частыми зубчиками использовать для удаления колтунов нельзя. Такая расческа обязательно повредит волосы.

Для обладательниц кудрявых волос при расчесывании спутанных локонов не подойдет даже гребешок с широкими зубьями. В этом случае процедуру распутывания рекомендуется проводить специальной щеткой. Такие щетки продаются в специализированных магазинах, торгующих товарами, предназначенными для ухода за собой. Представляют они собой мягкие массажки с зубьями разной длины, предназначенные специально для распутывания колтунов.

Заключительный этап

После того как все колтуны будут удалены, дополнительно расчешите волосы массажкой. Если вы использовали воду, подсушите голову феном. Еще раз расчешитесь массажкой.

После этого можно приступать к созданию прически. Если ваши волосы склонны к спутыванию, делая прическу, не используйте лаки и какие-нибудь другие подобные средства, способные усугубить ситуацию.