 

Российские инженеры МГТУ «Станкин» разработали БПЛА с отечественным контроллером

03.02.2024, 13:58, Разное
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Инженеры из молодежного центра МГТУ «Станкин» успешно завершили проект создания беспилотного летательного аппарата (БПЛА), оснащенного полностью отечественным контроллером для навигации в воздухе. Эта новость была сообщена РИА Новости.

Основной целью этого дрона является мониторинг и доставка грузов в отдаленные и труднодоступные районы России. БПЛА способен выполнять четырехчасовой полет при полной нагрузке, преодолевая расстояние около 250 километров, при крейсерской скорости 60 км/ч.

Инженеры также предусмотрели ряд инновационных решений, которые позволят увеличить массу полезной нагрузки и дальность полета этого дрона на 20% по сравнению с аналогичными системами сопоставимой стоимости. Для создания беспилотника будут использоваться современные композитные материалы, а критически нагруженные детали изготовят из авиационных сплавов.

Следует отметить, что на разработку БПЛА в школах выделено более 8 миллиардов рублей, что подчеркивает важность этого направления для страны. Кроме того, стало известно о работах над бюджетным аналогом реактивного дрона-камикадзе “Герань” в России. Правительство также объявило о запуске национального проекта по развитию беспилотных средств транспорта, что свидетельствует о стремлении страны к лидерству в данной области технологий.


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