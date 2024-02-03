 

Мобильное приложение “Учет Онлайн” для iOS больше недоступно в App Store

03.02.2024, 13:58, Разное
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Корреспонденты издания “Газета.Ru” сообщают, что последняя версия мобильного приложения “СберБанк Онлайн” под названием “Учет Онлайн” больше не доступна для загрузки в App Store. Эта информация также подтверждена в официальном Telegram-канале банка.

В сообщении, размещенном в Telegram-канале, отмечается, что пользователи, успевшие установить и зарегистрироваться в приложении “Учет Онлайн” на своих устройствах iPhone, могут безопасно удалить старую версию приложения “СберБанк Онлайн”.

Дополнительная информация по этому поводу выясняется.


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