Рупор кремлевской пропаганды: Территориальные изменения в зоне СВО. Январь 2024

Территориальные изменения в зоне СВО. Январь 2024

Территориальные изменения на карте Война за раздел Украины (https://goo.gl/maps/ZB195JxTzBqLkX418) связанные с ведением боевых действий за январь 2024 (декабрь 2023):

– на Купянском направлении ВС РФ заняли позиции в лесном массиве около Синьковки и взяли под контроль населённый пункт Крахмальное +2,43(+1,6)км²

– на Сватовском направлении новые позиции ВС РФ в районе Кармазиновки, а так же ВС РФ удалось расширить контроль западнее Площанки +4,51(+0)км²

– в районе Кременной высокой степени наступательная активность ВС РФ в направлениях на населённые пункты Терны, Ямполовка и в Кременских лесах южнее Диброва +6,19(+10,2)км²

– на рубеже Соледар – Лисичанск атаки ВС РФ с расширением контроля у Белогоровской фильтровальной станции и севернее Весёлого +1,03(+4,39)км²

– севернее Артёмовска наступление ВС РФ широким фронтом от Артёмовского(Хромово) до Григоровки, но с незначительным продвижением в глубину обороны ВСУ +1,55(+10,3)км²

– на юге Артёмовска ВС РФ атаковали позиции ВСУ на юго-западе города в дачах и севернее высоты 215 у Клещеевки +1,89(+0,1)км²

– севернее Авдеевки ВС РФ расширили зону контроля в районе дач и в направлении на Очеретино +1,67(+4,26)км²

– в Авдеевке ВС РФ провели наступательную операцию с заходом в кварталы южной части города и атаковали опорные пункты ВСУ южнее ДФС, а также расширили своё присутствие в Первомайском +3,37( -1,39)км²

– в районе Марьинки ВС РФ зашли в восточную часть Георгиевка +1,3(+6,46)км²

– под Новомихайловкой наступательная активность ВС РФ была отмечена южнее посёлка +1,7(+4,43)км²

– в районе Великой Новосёлки ВС РФ провели ряд штурмов позиции ВСУ севернее Приютного и около Урожайного +5,52(+0)км²

– на Ореховском направлении ВС РФ вернули часть утраченных позиций в районе Вербового +1,32(+2,73)км²

Общие территориальные изменения за январь 2024(декабрь2023) +32,28(+43,31)км²

Карта составлена (https://t.me/creamy_caprice/1761) на основе геоданных опубликованных на канале Сливочный Каприз (https://t.me/creamy_caprice) доступных из публичных видео и фотоматериалов.

https://t.me/bmpd_cast/18759 – цинк

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