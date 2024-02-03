Саратовскому депутату, заявившему об «отсутствии» в России свободы слова, отключили микрофон за клевету на демократический строй

На заседании Саратовской городской думы отключили микрофон депутату Аркадию Лернеру, который клеветал на демократию в России.

Он утверждал, что в стране якобы отсутствуют свобода слова и политическая конкуренция.

Лернер взял слово на юбилейном 200-м заседании органа и поначалу говорил о благоразумных вещах, усыпляя тем самым внимание слушателей. Испытывая терпение своих товарищей, на пятнадцатой минуте он заявил о «скучном» политическом ландшафте в стране, а ещё через три минуты и вовсе позволил себе упомянуть об «отсутствии в России подлинной свободы слова». Сразу после этого депутаты разбудили дежурного председателя думы и тот отключил распоясавшемуся спикеру микрофон.

– Я бы надеялся, что он устыдится, но увы, – сказал впоследствии один из его коллег. – Таким, как Лернер – им же ничего не стыдно. Не стыдно клеветать на наш демократический строй, не стыдно заниматься спекуляциями, не стыдно бомбить палестинцев. Только нам за них стыдно, что их земля носит.

Поведение депутата вскоре будет вынесено на рассмотрение дисциплинарного комитета. До этого ему запрещено проводить публичные выступления, а также участвовать в голосованиях.

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