 

Уровень наценок на социально значимые товары в России снизился на 17 процентов

03.02.2024, 12:46, Разное
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Средний уровень наценок на социально значимые товары в РФ снизился на 17% с августа 2021 года. Об этом рассказал Максим Шаскольский, глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС), на конференции, посвященной антимонопольному регулированию ценообразования на товарных рынках.

Это снижение наценок было подтверждено данными, представленными г-ном Шаскольским, которые охватывали 25 категорий социально значимых товаров от 11 крупнейших федеральных торговых сетей. На начало августа 2021 года средняя наценка составляла 22%, но в настоящее время она снизилась до 5%.

Федеральные ритейлеры начали ограничивать наценки на социально значимые товары с 2022 года, и к августу 2023 года 30 торговых сетей в 25 субъектах Российской Федерации присоединились к этой инициативе. ФАС активно контролирует исполнение обязательств по снижению наценок. Механизм снижения был разработан по поручению правительства и включает в себя множество социально значимых товаров, таких как молочные продукты, хлебобулочные изделия, сахар, овощи, основные виды мяса, различные крупы и макароны, чай и другие.

Региональные власти также имеют право самостоятельно определять перечень товаров, подпадающих под социально значимые категории, путем издания собственных указов.


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