США нанесли удары по иранским боевикам в Сирии и Ираке — но атаковать сам Иран до сих пор не решились

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Сегодня ночью США нанесли ответные удары по объектам Ирана в Сирии и Ираке, пишет ABC News. Удары стали ответом на атаку на базу США в Иордании, где погибли трое американских солдат. Примечательно, что ни один из ударов так и не был нанесён по самому Ирану, отмечает корреспондент. Белый дом объясняет это тем, что Джо Байден «обеспокоен» и не желает начинать прямую масштабную войну с Ираном.

Сегодня ночью США начали мощную ответную операцию, нанеся серьёзный контрудар по поддерживаемым Ираном боевикам в Ираке и Сирии. Это стало прямым ответом на атаку беспилотника, в результате которой погибли трое американских солдат и более 40 получили ранения на отдалённой базе США в Иордании.

США заявили, что авиаобстрел начался в 16:00. Поражены 85 целей в семи точках на территории Ирака и Сирии, включая контрольно-командные и оперативные центры, а также центры разведки. Уничтожены ракеты, снаряды и ударные беспилотники, принадлежащие группировкам боевиков и их иранским спонсорам, которые способствовали атакам на США и коалиционные войска.

США сбросили более 125 высокоточных боеприпасов с нескольких самолётов, включая бомбардировщики B-1, вылетевшие из США. Вечером президент Байден заявил, что это «первая волна ответных действий, которые будут продолжаться в любое время и в любом месте на наше усмотрение», а также предупредил: «США не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо ещё в мире, но пусть все те, кто хочет попытаться причинить нам вред, знают: если вы причините вред американцу, мы ответим».

Примечательно, что ни один из сегодняшних ударов не был нанесён непосредственно по Ирану. Президент по-прежнему обеспокоен и не желает начинать масштабную войну.

Всего за несколько часов до этого произошло мощное напоминание о значимости этих решений. Президент исполнил одну из своих самых торжественных обязанностей в качестве главнокомандующего, став свидетелем величественной передачи тел трёх военнослужащих, погибших в Иордании. Один за другим их задрапированные флагами гробы бережно пронесли через взлётно-посадочную полосу. Президент, положив руку на сердце, вместе с первой леди и министром обороны Остином почтил память погибших.

46-летний сержант Уильям Джером Риверс с детства хотел служить своей стране и был призван в армию в возрасте 34 лет. Сержант Бреонна Александрия Моффетт пошла по стопам своей матери, вступив в ряды вооружённых сил во время своего первого распределения. Мать называет её своим героем и ангелом. Бреонне исполнилось 23 года всего за 9 дней до её гибели. 24-летняя сержант Кеннеди Лэндон Сандерс была всеми любимым тренером по баскетболу и футболу в своём родном городе Уэйкросс, штат Джорджия. Сандерс добровольно вступила в ряды вооружённых сил, чтобы путешествовать по миру.

Ранее в этот же день президент встретился с их семьями. А сегодня вечером состоялся самый душераздирающий момент: солдат закрывает дверь машины, и тела павших отправляются в свой последний путь домой.

ДЭВИД МЬЮИР, ведущий: Это очень тяжёлые кадры. Этой ночью с нами в прямом эфире из Белого дома — Мэри Брюс. Мэри, что ещё вам известно о том, как долго продлятся ответные удары США и чего ещё нам ожидать?

Дэвид, Белый дом ясно дал понять: это только начало. Пресс-секретарь Джон Кирби говорит, что это началось сегодня — но сегодня не закончится. Мы ожидаем продолжения в ближайшие дни, будет поражено ещё множество целей. В Белом доме говорят, что считают эти удары успешными и что они приведут к ослаблению и уничтожению этих ополченцев. Но опять же их цель — остановить непрекращающиеся нападения на американских военнослужащих, а не начать войну с Ираном.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2024 года.