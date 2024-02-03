В графской усадьбе на Рублёвке отметили десятилетие Победы над коррупцией

Государственные мужи облачились в элегантные чёрные фраки, покрыв цилиндрами свои мудрые седовласые головы, их спутницы надели лучшие вечерние туалеты, чтобы респектабельно выглядеть на торжественном приёме в усадьбе графа Бориса Бенкендорфа на Рублёвке*, приуроченном к десятилетней годовщине Победы над коррупцией.

Высокие гости прибывали к обители главного борца с коррупцией в империи на дирижаблях, яхтах, каретах и элитных моделях «Москвича». Каждый гостюющий при входе символически жертвовал 1000 червонцев в специальную урну. На добровольные пожертвования будет возведена самая большая в мире тюрьма для коррупционеров – по распоряжению императора она разместится на отдалённом острове в Карибском море, где узники будут днями тосковать по Родине и, попивая через узенькую трубочку богопротивный ром, жалеть о собранных с честного люда поборах, влача своё ничтожное существование.

По личной просьбе императора празднование знаменательного события проходило в аскетичном стиле – в мероприятиях участвовало не более 500 бояр, их десятитысячная свита, ансамбль им. Александрова, балет Большого театра, бразильские танцовщицы и 8 симфонических оркестров. Из лабухов перед публикой выступили только пять лауреатов заморской премии «Граммофон» и внуки звёзд

итальянской эстрады. Кульминацией концерта стало выступление боярыни

Нетребко и семейной династии Куклачёвых.

После завершения конкурса ретроавтомобилей, победителем которого стал граф Кочуров и его «Руссо-Балт», стрельбы по бегущим холопам и ловле пираний в Москве-реке, Патриарх Русской православной церкви Кирилл III пригласил дворян поучаствовать в соколиной охоте. Птиц любезно предоставил шейх эмирата Дубай, получивший в качестве благодарности от Императорского антикоррупционого бюро 20 десятин и победы в тендерах на строительство многофункционального комплекса «Магадан Сити» и завода по производству электромобилей в Набережных Челнах.

Чтобы скромное празднование не растянулось на второй месяц, участников охоты разделили на две команды, возглавляемые графьями Приваловым и Мордвиновым. В завершение праздника в небо запустили самый большой в мире воздушный шар с надписью «Коррупция» – его успешно поразил из винтовки Dong Fen граф Рашкин. Все собравшиеся неистово рукоплескали меткости дворянина.

«Десять лет назад наш государь сказал нам волшебное слово «хватит» и мы победили коррупцию, теперь дома в России ведём себя порядочно, а коррупцией занимаемся в отпуске за рубежом, – заявил граф Рашкин, пригубив очередной бокал вина. – А что на празднике делают простолюдины? Это ведь наш праздник, мы коррупцию победили, а этим нищебродам и побеждать было нечего», – добавил он и вновь взял в руки винтовку.

* спальный район на окраине Москвы

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