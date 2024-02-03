 

Спикер Джонсон – обсуждать с Байденом Украину мы будем только после того, как наведём порядок на границе

03.02.2024, 8:07, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Республиканцы в палате представителей по-прежнему считают, что приоритетной целью США должно быть обеспечение безопасности на границе страны, и обсуждать любые другие вопросы, включая Украину, можно будет лишь после того, как в пограничных регионах снова станет спокойно, заявил в интервью Fox News спикер палаты Майк Джонсон. Как напомнил Джонсон, администрация Джо Байдена до сих пор так и не разъяснила конгрессу, какие цели Америка преследует на Украине — хотя республиканская фракция постоянно это требует.

Вы и ваши коллеги хотите, чтобы с границей что-то уже сделали. Вы хотите, чтобы для обеспечения безопасности на границе вернули решения Трампа, — а вот ваши коллеги в сенате требуют выделения денег на Украину и другие цели. Как вы на всё это смотрите?

МАЙК ДЖОНСОН, спикер палаты представителей США: Мы пытаемся чётко дать понять одну вещь — и сам я это делаю с того дня в конце октября, когда вступил в должность; на следующее же утро я отправился в ситуационную комнату Белого дома и там изложил администрации и ключевым фигурам в конгресссе все принципы: мы должны в первую очередь обеспечить безопасность на границе США, а потом уже обсуждать любые другие вопросы по всему миру.

Да, я слышала, как вы это ранее заявили на пресс-конференции.

МАЙК ДЖОНСОН: Мы были и остаёмся в этом плане последовательными. Именно этого хочет американский народ, именно этого он заслуживает, и именно в этом нуждается. Когда мы решим этот приоритетный вопрос, тогда и поговорим об остальном.
 
Да, нам конечно нужно помогать тому же Израилю — и я больше скажу, уже через несколько дней после того, как я стал спикером, палата представителей поддержала выделение Израилю дополнительного пакета помощи, и соответствующий документ вместе с остальными вот уже три месяца находится на столе у Чака Шумера. Такие у нас приоритеты.
 
По Украине идёт много споров. Я с первого же дня стал говорит Белому дому: «Вы должны нам объяснить, какова наша конечная цель, в чём наша стратегия, как мы будем обеспечивать учёт этим средствам». Мы все понимаем, что для нас крайне важно не дать Владимиру Путину пройти маршем по Европе — это же очевидно, правильно? Но Белый дом так до сих пор и не обрисовал чёткий посыл насчёт того, чего же мы там, на Украине, добиваемся. Какова наша роль? Сколько всё это займёт времени? Ответы на эти вопросы администрация так и не дала. А они ведь важны, и мы их задаём — но, как мы сегодня уже говорили, этой информации конгрессу по-прежнему не предоставили.
 
Мне кажется невероятным, что внешнеполитические решения, которые принимает нынешний состав администрации, похоже, лишь подтолкнули наших соперников и врагов к действию. Так что же нам с этим делать? Как вы с высоты своего положения смотрите на роль конгресса в том, чтобы вернуть Америку на первый план?

МАЙК ДЖОНСОН: Внешняя политика Байдена — это просто катастрофа. Как все понимают, она опасна, поскольку мы показываем на мировой арене слабость, — а это, как мы всё время напоминаем, провоцирует агрессию. Именно поэтому все наши соперники по всему миру ведут себя так провокационно. Ничего подобного при президенте Трампе не было, помните же? А знаете почему? Потому, что они его боялись — они знали, что он сильный лидер. Как напоминал нам раньше Рейган, для нас крайне важно поддерживать мир посредством силы. Нам нужно демонстрировать силу — но сейчас мы этого просто-напросто не делаем, и именно этим нынешняя ситуация и опасна.
 
Дата выхода в эфир 02 февраля 2024 года.


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