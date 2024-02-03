«Параллельные матери»

На очередную среду, 7 февраля, рыбинский киноклуб «Современник» выбрал фильм Педро Альмодовара «Параллельные матери» (Испания, 2021).

Сорокалетняя Янис (Пенелопа Крус), фотограф из Мадрида, по работе знакомится с антропологом Артуро (Исраэль Элехальде) и просит его о помощи: она хочет организовать раскопки импровизированного массового захоронения, где лежат останки ее прадедушки, убитого фалангистами во время гражданской войны. У них случается роман, Янис беременеет и решает дать женатому антропологу отставку, а ребенка, о котором давно мечтала, оставить. В палате роддома она встречается с юной Аной (Милена Смит), которая тоже, хотя и при совсем других обстоятельствах, готовится стать матерью-одиночкой, и вскоре их судьбы накрепко переплетаются…

Роль Дженис, 81-я роль в карьере актрисы и 8-я в фильмах Альмодовара, принесла ей приз за лучшую женскую роль на МКФ в Венеции. Достойной её партнёршей стала здесь Милена Смит (Ана).

– Полыхающий ярко-красный, уравновешивающий контраст синий, ослепляющий желтый, глубокий зеленый – каждый кадр наполнен красками, он живет, дышит, пульсирует, как и сама лента, – пишет кинокритик Анастасия Лабурец.

Заседание киноклуба в ОКЦ начнётся в 18:00 (для зрителей 18+).