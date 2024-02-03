 

Шесть детей с неопределенным полом родились за год в Тюменской области

03.02.2024, 6:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В 2023 году в Тюменской области произошло удивительное явление: шесть детей родились с неопределенным полом.

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, новорожденные обладают редкой мутацией, при которой как внешние, так и внутренние половые органы не соответствуют ни мужскому, ни женскому полу.

Однако, по словам представителя тюменского Депздрава, существует возможность коррекции пола у этих детей с помощью хирургического вмешательства. Отмечается, что для определения точного пола требуется генетическое исследование.

Такие случаи не являются новинкой для медиков данного региона, поскольку дети с подобными нарушениями формирования пола уже рождались ранее. Несколько лет назад тюменские врачи провели уникальную операцию ребенку с неопределенным полом. После анализов стало ясно, что новорожденный все-таки мальчик. Ему восстановили половые органы, чтобы они соответствовали мужским.

В 2022 году диагноз «неопределенный пол» был поставлен троим младенцам, а в 2021 году — двоим.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Зачищенный “Зверинец”

03.02 / Названы продукты питания, снижающие давление

03.02 / В Марокко обнаружены следы человека, оставленные 90 тысяч лет назад

03.02 / Мнение: Письмо: “Танцор из Монреаля”

03.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Подготовка к штурму Авдеевки

03.02 / Названы самые полезные для здоровья жирные продукты

03.02 / Очки дополненной реальности от Apple вызывают привыкание

03.02 / Мнение: Российский авторынок, доминирование китайских авто и снижение числа угонов

03.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Серая масса”

03.02 / Установлено предназначение артефакта, возраст которого составляет 37 тысяч лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика