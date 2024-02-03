Шесть детей с неопределенным полом родились за год в Тюменской области

В 2023 году в Тюменской области произошло удивительное явление: шесть детей родились с неопределенным полом.

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, новорожденные обладают редкой мутацией, при которой как внешние, так и внутренние половые органы не соответствуют ни мужскому, ни женскому полу.

Однако, по словам представителя тюменского Депздрава, существует возможность коррекции пола у этих детей с помощью хирургического вмешательства. Отмечается, что для определения точного пола требуется генетическое исследование.

Такие случаи не являются новинкой для медиков данного региона, поскольку дети с подобными нарушениями формирования пола уже рождались ранее. Несколько лет назад тюменские врачи провели уникальную операцию ребенку с неопределенным полом. После анализов стало ясно, что новорожденный все-таки мальчик. Ему восстановили половые органы, чтобы они соответствовали мужским.

В 2022 году диагноз «неопределенный пол» был поставлен троим младенцам, а в 2021 году — двоим.