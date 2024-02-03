Bloomberg – генерал Залужный стал проблемой для Зеленского

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Провал украинского контрнаступления только усилил напряжённость между Залужным и Зеленским, пишет Bloomberg. Причин для разногласий есть несколько. Например, главнокомандующий ВСУ активно выступает за новую волну мобилизации и обгоняет президента в уровне доверия населения, что только усложняет их отношения. Также, он обвиняет правительство в том, что оно не даёт нормально комплектовать армию. Их противостояние объясняет «нерешительность» в выборе военной стратегии, что сильно не нравится Западу.



AP

Владимир Зеленский пытался убрать генерала Залужного с занимаемой им должности, но не у него не получилось. Всё это — результат конфликта между ними, который только усиливается, пишет Bloomberg.

Президент может попробовать просто уволить главнокомандующего, но «наверняка повредит моральному духу как войск, так и гражданских лиц», отмечает издание. Поскольку Залужный имеет авторитет как среди военных, так и среди гражданских. Он на равных общается с подчинёнными, и занимается своей работой, а не созданием своего «публичного профиля».

«Если Залужного уволят, могут начаться беспорядки», — говорит Евгений, 38-летний солдат ВСУ.

Больше всего на ухудшение отношений Зеленского и Залужного повлиял провал контрнаступления. Поскольку эта неудача стала причиной для обсуждения не только внутри страны, но и на Западе. Партнёры, которые, «поставили войскам Залужного военную технику на миллиарды долларов», оказались очень недовольны результатом операции. Вообще США хотели, чтобы все действия были сосредоточены «на одном участке», а руководство Украины разделило свои силы между восточным фронтом и югом.

Особенно явно напряжение между главной страны и главой армии проявилось в ноябре, когда генерал дал интервью The Economist, в котором заявил, что «боевые действия зашли в тупик». Зеленский, конечно, резко осудил высказывания главнокомандующего и сказал, что страна «ещё может добиться перелома».

Вообще Зеленский ощущает явную угрозу со стороны Залужного. Критику военных действий он рассматривает как «угрозу своему лидерству», говорят европейские дипломаты. Также не стоит забывать, что доверие к президенту со стороны населения падает, согласно декабрьскому опросу Зеленскому доверяют 62%. Рейтинг Залужного же остаётся на высоком уровне — 88%.

Также призывы генерала к новой волне мобилизации лишь подливают масла в огонь. На CNN была опубликована статья, в которой Залужный заявил, что правительство сдерживает оборонную промышленность «бюрократией и задержками с набором новых солдат».

Так что сейчас перед Зеленским стоит настоящая «дилемма». Ему нужно принять верное решение, в том, как за этим следит вся страна.