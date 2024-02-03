 

Мнение: Из комментов про Юльку

03.02.2024, 0:01, Разное
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“Я, собственно, запомнил ее навсегда после фильма “Обитаемый остров” Бондарчука (2008). Сам фильм, мягко говоря, странноватый (с этими его розовыми танками), в нем дико переигрывает обычно хороший актер Серебряков, он затянутый — но там одну из ролей сыграла как раз Снигирь. Собственно, это был ее дебют, ей там 24 года. Роль почти без слов, насколько я помню. Но, знаете, это из серии “ты ничего не делай, ты просто ходи”. Она этот фильм, и так довольно неустойчиво поставленный, вообще перекосила. Смотришь на Снигирь — забываешь, что там вообще за сюжет :)) Ее убирают из кадра — приходишь в себя, пытаешься “вернуться” в картину.

Феде бы сообразить, что раз уж он подобрал на улице ТАКУЮ актрису, ему надо было бы резко расширять ее роль, вообще переписывать сценарий, выводить ее на первый план — был бы блокбастер, может быть, даже и мировой (мир еще помнил успех ТАТУ, а у РФ еще была пристойная репутация). Но Феде было не до того, понятно — он же наметил там себя в роли главной звезды… Наши творческие люди теоретически способны вообще на всё, они невероятны по своему потенциалу — но чего в России почти никогда не было, и что ее постоянно губит — у нас категорически не хватает хороших продюсеров. Российский фатум: огромные залежи первоклассных полезных ископаемых, но их добывать (откапывать) тяжело, да и главное — некому”.

Источник: Размышления вольного социолога


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