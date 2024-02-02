Мнение: Полковник написал сам

Донос, естественно – что он еще мог написать?

Смотрю, уже выложили запись с того самого концерта Би-2 в Паттайе, с которого группа “не заплатила налоги” – 80 с чем-то долларов. И вот после него Шуре и Леве пришлось провести несколько не самых приятных дней в тайской каталажке. Хорошо, впрочем, то, что хорошо кончается, а российские держиморды остались с носом.

И теперь, когда опасность миновала, впору спокойно поразмышлять – а чего эти идиоты на Би-2-то взъелись?! Это ж вроде бы полный абсурд. Шура с Лёвой одно слово – белорусы, то есть они на протяжении вообще всей своей славной карьеры, казалось бы, ну в максимальной степени сторонились политики. Буквально так, как будто они никуда от “батьки” и не уезжали никогда. Тексты – предельно абстрактные, “обо всем и ни о чем” одновременно. Вот, скажем, вообще моя любимая у них песня, практически новейшая – “Лайки”.

“Текст слов”, как по мне, настолько шикарный, что ему и песня никакая не нужна – он самодостаточный; нечто среднее между Маяковским и Окуджавой – и на их уровне. Русская поэзия не умирает.

Но песня тем не менее есть, и музыка прекрасно обрамляет текст, а голос Лёвы всегда был супер. Ну и начало хулиганское, как мы любим – сразу в начале отсылка к канону, к любимому клипу всех времен и народов Baby onе more time. За что ж дебилы к ним прикопались? Где там про Путина, про ЛГБТ, про неприятие войн? Единственное, что можно было бы предъявить – “а цены растут”. Согласен, экстремистская строчка.

Социальный экстремизм, разжигание социальной розни – ст.282, до 6 лет; наверно, и “я с чужим котенком стою под дождем” – тоже подозрительно, призывы к издевательству над животными, более того – над КОТАМИ! – до высшей меры социальной защиты котов.

Блин, но так ведь всех можно пересажать! Почему же Би-2?!

Оттого что уехали, вестимо. “Они аж до Паттайи уже добрались – а мы всё никак Авдеевку взять не можем”. Обидно, понимаю. Большая всенародная обида.