 

Рупор кремлевской пропаганды: Комик-гомик

02.02.2024, 22:50, Разное
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В рамках борьбы Зеленского с Залужным появилась фотографии расшифровки разговоров Залужного, где он нехорошо говорил о Зеленском.
Прослушка действовала до недавнего времени https://www.gazeta.ru/politics/2023/12/18/18024691.shtml, что привело не так давно к крупному скандалу, когда организованную СБУ прослушку пытались свалить на происки ФСБ.
Помимо Залужного СБУ прослушивало руководство миньонов Сороса, за что вчера сняли одного из руководителей СБУ.
Видимо после получения Зеленским результатов прослушки различные шестерки вроде Безуглой начали заявлять, что Залужный алкоголик.

Источник: Colonel Cassad


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