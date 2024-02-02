 

EHJ: скачки давления повышают вероятность инсульта и инфаркта

02.02.2024, 21:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает издание European Heart Journal, нестабильное кровяное давление значительно повышает риски инсульта и инфаркта, что показали результаты исследования, проведенного британскими учеными, представляющими Имперский колледж Лондона.

В ходе эксперимента, в котором было задействовано более восьми тысяч человек с высоким кровяным давлением, выяснилось, что у людей, отличающихся высокой вариабельностью, риск сердечных приступов, инсультов и других заболеваний, относящихся к категории сердечно-сосудистых, был на 16% выше по сравнению с пациентами с низкой вариабельностью.

Особое внимание исследователи уделили тому факту, что высокую степень опасности для здоровья могут представлять колебания систолического артериального давления на 13 миллиметров ртутного столба, фиксирующиеся в течение пяти лет.    


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Мнение: Инфернальный “Снегирь” вскрывает нутро

03.02 / Мнение: Из комментов про Юльку

03.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Отечество или смерть

02.02 / Мнение: Полковник написал сам

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Комик-гомик

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Врачи без границ” в Ростове

02.02 / Названа диета, смягчающая симптомы СРК

02.02 / Почему женщина боится быть заметной, красивой и яркой. О причинах проблемы и о том, как с ней справиться

02.02 / Мнение: Сталинизм как идея Белого Конго, как выполнили приказ Сталина и заявка в НАТО при Хрущёве

02.02 / Футболист «Динамо» Лесовой перешел в израильский «Маккаби» из Хайфы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика