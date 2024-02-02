EHJ: скачки давления повышают вероятность инсульта и инфаркта

Как сообщает издание European Heart Journal, нестабильное кровяное давление значительно повышает риски инсульта и инфаркта, что показали результаты исследования, проведенного британскими учеными, представляющими Имперский колледж Лондона.

В ходе эксперимента, в котором было задействовано более восьми тысяч человек с высоким кровяным давлением, выяснилось, что у людей, отличающихся высокой вариабельностью, риск сердечных приступов, инсультов и других заболеваний, относящихся к категории сердечно-сосудистых, был на 16% выше по сравнению с пациентами с низкой вариабельностью.

Особое внимание исследователи уделили тому факту, что высокую степень опасности для здоровья могут представлять колебания систолического артериального давления на 13 миллиметров ртутного столба, фиксирующиеся в течение пяти лет.