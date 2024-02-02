Футболист «Динамо» Лесовой перешел в израильский «Маккаби» из Хайфы

Российский полузащитник Даниил Лесовой официально переходит из московского клуба «Динамо» в израильский клуб «Маккаби» Хайфа. Сообщение об этом было размещено на официальном сайте бело-голубых.

26-летний Лесовой присоединяется к новой команде на правах аренды, срок которой рассчитан до окончания сезона 2023/2024. Соглашение также включает в себя опцию права выкупа игрока.

Ранее, 7 января, было объявлено, что футболист начал процесс получения израильского гражданства. В это время также стало известно, что существует соглашение между клубами «Динамо» и «Маккаби» относительно финансовых аспектов сделки.

Даниил Лесовой выступает за «Динамо» с 2020 года, в текущем сезоне провел восемь матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.