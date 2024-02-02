 

BBI: финансовый стресс может ударить по здоровью сильнее, чем утрата близкого человека

02.02.2024, 20:25, Разное
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Как сообщает издание Brain, Behavior and Immunity, стресс из-за финансовых проблем, оказывающий крайне негативное воздействие на иммунную, нервную и гормональную системы, может ухудшить состояние здоровья больше, чем серьезная болезнь, развод или утрата близкого человека.

Британские ученые, представляющий Университетский колледж Лондона, отмечают, что наиболее пагубное воздействие переживания из-за финансовых потерь оказывают на здоровье пожилых людей, провоцируя развитие как психических, так и физических заболеваний.

Эпидемиолог Одесса Гамильтон подчеркнула: «Мы обнаружили, что финансовый стресс наиболее вреден для биологического здоровья. Возможно, это связано с тем, что эта форма стресса может вторгаться во многие аспекты нашей жизни, приводя к семейным конфликтам, социальной изоляции и даже голоду или бездомности».    


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