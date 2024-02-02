 

Названы продукты, увеличивающие риск болезни Альцгеймера

02.02.2024, 20:25, Разное
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Как сообщает издание Journal of Alzheimer’s Disease, употребление на регулярной основе мясных полуфабрикатов повышает степень вероятности развития болезни Альцгеймера, что показали результаты исследования, проведенного австралийскими учеными, представляющими Университет Бонда.

Было установлено, что рацион испытуемых с диагностированной болезнью Альцгеймера состоял, в подавляющем большинстве случаев, из пирогов с мясом, сосисок, ветчины, пицц и гамбургеров, при этом отличаясь минимумом овощей и фруктов.

Ведущий автор исследования Тахера Ахмед выразил надежду, что результаты исследования сподвигнут молодых людей к переходу на здоровое питание, подчеркнув: «Развитие болезни Альцгеймера в мозге начинается в среднем возрасте, и ее последствия можно объяснить неконтролируемым образом жизни с более раннего возраста».      


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