С цветочным принтом и в стиле спорт-шик: лучшие образы с джинсами на любой случай и время года

Одежда из джинсовой ткани, наверное, есть у каждого в гардеробе. Правильно подобрав ее и правильно сочетая с прочими вещами, вы сможете выглядеть ярко, модно, стильно в любой ситуации и в любое время года. В этой статье обратите внимание на образы с джинсами на любой случай.

Что надеть этой зимой

Зима – непростая пора. В холодную погоду не так просто подобрать женственный изысканный образ. На первый взгляд. На самом же деле все довольно просто, если вы правильно сочетаете модные джинсы со свитерами, толстовками или топами оверсайз. Не сомневайтесь в том, что вы будете выглядеть женственно и элегантно.

Один из способов создать милый образ – джинсы и яркий свитер. Этот образ как раз подойдет для зимы. Если вам нужен одновременно повседневный и легкий лук, попробуйте этот вариант.

Многие женщины любят облегающие джинсы. К ним прекрасно подойдет свободный топ.

Если вам нравится откровенная одежда, топ будет хорошо сочетаться с красивыми брюками. Коричневый пиджак-свитер сверху поможет выглядеть немного скромнее.

Весна на подходе!

Джинсовая ткань одна из самых универсальных в нашем гардеробе, которая сочетается с чем угодно, как уже упоминалось выше. Весенней порой молодым девушкам можно сочетать джинсы с нежными тонами. Например, с розовым. А кроссовки помогут немного разбавить романтичный образ, чтобы почувствовать себя в стиле спорт-шик.

Прекрасно смотрятся весной также и цветочные рисунки. Это очень хорошая идея наряда для ранней весны, если вам хочется чего-то милого и немного детского. Такой образ поможет вам чувствовать себя комфортнее в первые еще холодные весенние дни, а также станет приятным переходом от зимы к теплу. Хорошая идея – рубашка с цветочным принтом под желтым кардиганом в сочетании с балетками. Этот образ однозначно придется по душе романтичным особам.

А как насчет белого цвета? Белый деним, конечно, иногда сложно надеть – это может быть абсолютно некомфортным вариантом. Однако смотрятся такие джинсы очень нарядно. В сочетании с любимой блузкой – еще один весенний лук.

Кстати, старшеклассницам тоже подойдут белые джинсы для похода в школу. Дополните их свитером и балетками. Стильно, молодежно и модно!

Рваные джинсы весной – тоже то, что надо! Уже не холодно, потому можете наслаждаться модными трендами хоть каждый день.

Ну а вообще для повседневного ношения весной все же идеально подходит удобный топ и джинсы. Обувайте кроссовки, чувствуйте комфорт и наслаждайтесь своей красотой.

И лето не исключение…

Если вам нужен наряд для перехода от весны к лету, обратите внимание на фото ниже слева. Это очень милый наряд для поздней весны.

Кстати, в летнее время с джинсами прекрасно сочетаются солнцезащитные очки. Такой образ смотрится стильно, ярко, гламурно. И подойдет женщинам любого возраста.

В конце года

И осенью джинсы вновь в тренде! К примеру, хороший осенний образ – стильный свитер в полоску, ботильоны и джинсы с рваными коленями. Такой наряд смотрится очаровательно.

Еще один стильный наряд включает в себя красивый светло-коричневый кардиган с синими джинсами и туфлями без шнуровки. Такой образ подойдет любительницам более классического стиля.

Кстати, рваные джинсы прекрасно сочетаются с пиджаками. Это повседневный офисный образ, в котором вы действительно сможете весело провести время и в то же время выглядеть официально. Одним словом, как бы на все случаи жизни.

Если вы ищете одежду для праздничных мероприятий, вы также можете надеть джинсы. Оригинальный верх и стильная сумка – идеальный лук!

В общем, вариантов много. Все зависит от ваших вкусов и от цели мероприятия, на которое вы подбираете наряд. Создавайте стильный образ, покоряйте окружающих и наслаждайтесь своим ярким видом!