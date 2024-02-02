Врач-диетолог напомнила об опасности нехватки воды в организме

Врач-диетолог Наталья Денисова отметила важность воды для здоровья организма. Недостаток жидкости в организме может привести к сгущению крови и, как следствие, увеличить риск тромбоза.

Диетолог Наталья Денисова подчеркнула, что регулярное потребление достаточного количества чистой питьевой воды является неотъемлемой частью здорового образа жизни. Люди, которые не получают ее достаточное количество, могут столкнуться с проблемами, такими как тромбоз, поскольку недостаток жидкости может привести к склеиванию тромбоцитов и образованию тромбов.

Эксперт также подчеркнула, что наличие тромбов в артериях и венах организма увеличивает риск опасных осложнений. Если он отрывается и попадает в кровоток, это может привести к инфаркту или инсульту.

Чтобы избежать этого, эксперт рекомендует ежедневно употреблять до 2 литров жидкости, исключая кофеинсодержащие и алкогольные напитки, которые способствуют потере жидкости. Она также отметила, что чаи считаются жидкостью только при некрепком заваривании.

Денисова также предупредила о риске тромбоза, связанного с употреблением жирных продуктов, особенно животного происхождения.

Здоровье организма напрямую зависит от его гидратации. Поэтому необходимо следовать рекомендациям эксперта и поддерживать баланс воды в организме для предотвращения опасных осложнений.