 

Врач-диетолог напомнила об опасности нехватки воды в организме

02.02.2024, 19:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Врач-диетолог Наталья Денисова отметила важность воды для здоровья организма. Недостаток жидкости в организме может привести к сгущению крови и, как следствие, увеличить риск тромбоза.

Диетолог Наталья Денисова подчеркнула, что регулярное потребление достаточного количества чистой питьевой воды является неотъемлемой частью здорового образа жизни. Люди, которые не получают ее достаточное количество, могут столкнуться с проблемами, такими как тромбоз, поскольку недостаток жидкости может привести к склеиванию тромбоцитов и образованию тромбов.

Эксперт также подчеркнула, что наличие тромбов в артериях и венах организма увеличивает риск опасных осложнений. Если он отрывается и попадает в кровоток, это может привести к инфаркту или инсульту.

Чтобы избежать этого, эксперт рекомендует ежедневно употреблять до 2 литров жидкости, исключая кофеинсодержащие и алкогольные напитки, которые способствуют потере жидкости. Она также отметила, что чаи считаются жидкостью только при некрепком заваривании.

Денисова также предупредила о риске тромбоза, связанного с употреблением жирных продуктов, особенно животного происхождения.

Здоровье организма напрямую зависит от его гидратации. Поэтому необходимо следовать рекомендациям эксперта и поддерживать баланс воды в организме для предотвращения опасных осложнений.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Мнение: Инфернальный “Снегирь” вскрывает нутро

03.02 / Мнение: Из комментов про Юльку

03.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Отечество или смерть

02.02 / Мнение: Полковник написал сам

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Комик-гомик

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Врачи без границ” в Ростове

02.02 / Названа диета, смягчающая симптомы СРК

02.02 / EHJ: скачки давления повышают вероятность инсульта и инфаркта

02.02 / Почему женщина боится быть заметной, красивой и яркой. О причинах проблемы и о том, как с ней справиться

02.02 / Мнение: Сталинизм как идея Белого Конго, как выполнили приказ Сталина и заявка в НАТО при Хрущёве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика