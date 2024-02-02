 

«Пойдут на оборотки» – Элла Памфилова поблагодарила снявшихся кандидатов в президенты за 20 коробок подписных листов

02.02.2024, 19:33, Разное
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Глава ЦИК Элла Памфилова заверила, что собранные подписи Сергея Бабурина и Андрея Богданова не пропадут даром.

В Центризбиркоме оценили труд тысяч сборщиков и нашли ему достойное применение.

– По нашим оценкам у Бабурина и Богданова были отличные шансы на победу в предстоящих выборах. Жаль, что такие политические тяжеловесы решили отказаться от борьбы и уступили место очень слабым кандидатам и откровенным спойлерам, — заявила Памфилова. — Тем не менее, в любой ситуации есть и обратная сторона. Представленные подписные листы помогут в работе комиссии и пойдут на оборотки для принтера.

Глава ЦИК посоветовала кандидатам, желающим сняться с выборов, не тратить время зря и сразу же присылать в ЦИК новые пачки белой офисной бумаги. Ее дефицит стал более выраженным после введения санкций.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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