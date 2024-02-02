Рупор кремлевской пропаганды: О влиянии атак хуситов на транспортировку нефти и СПГ

О влиянии атак хуситов на транспортировку нефти и СПГ.

Баб-эль-Мандебский пролив обеспечивает 12% морской торговли нефтью и 8% СПГ.

Транзит через него приостановили Euronav, QatarEnergy, Torm, Shell, Equinor, BP и Reliance.

Обычный рейс из Персидского залива в центр торговли нефтью Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA) через Суэцкий канал занимает 19 дней. Если судно следует маршрутом мыса Доброй Надежды, то на достижение ARA уходит почти 35 дней.

Более длинные маршруты оказывают повышательное давление на ставки фрахта из-за затрат на топливо и меньшего количества доступных судов. Например, VLGC потребляет топлива на сумму от 30 000 до 35 000 долларов в день при использовании бункерного топлива с высоким содержанием серы по средним ценам 2023 года.

В дополнение к увеличению затрат на топливо, более длительный рейс требует большего количества судов для поддержания одного и того же графика доставки, а меньшее количество доступных судов приводит к более высоким ставкам заправки и затратам.

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Собственно, в этом главный профит Ирана и хуситов, а поражение отдельных судов это средство, с помощью которого оказывается давление на рынок транспортировки энергоносителей.

Это было бы невозможно, если бы хуситы не добились успеха в Йеменской войне 2015-2021 годов и не создали для Ирана важнейший стратегический плацдарм в одном из ключевых регионов.

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