Мнение: Об инсайте Путина – у России «сложности на поле боя»… Неужели — дозрел?

Российский президент Владимир #Путин, начавши встречу в Туле за здравие российского оружия, неожиданно продолжил на минорной ноте. Это тем более удивительно, что встречался он с активистами форума «Всё для победы!», которые и сами могли бы немало пожаловаться на многие и многие проблемы в надежде найти решения. А тут — сам Верховный Главнокомандующий только и разводит руками.

Есть, отчего задуматься.

В «городе оружейников» глава государства встретился с инженерами и рабочими оборонных предприятий, сотрудниками «почтовых ящиков», военврачами, военкорами, волонтёрами. То есть, со всеми теми, кто сейчас, как говорится куёт победу. И не понаслышке знает о том, что происходит там.

Как опытный руководитель, Владимир Путин начал с рассказа об успехах. О том, во сколько раз российская «оборонка» нарастила выпуск. Как «в разы, а не на проценты увеличилось количество бронетехники, других средств ведения вооружённой борьбы, авиационных средств, ракетной техники, в том числе и “высокоточки”, дальней “высокоточки”». И насколько при этом новое российское оружие превосходит старое натовское. Как в отечественном ВПК появилось ещё полмиллиона рабочих мест, а предприятия работают в три смены. Короче, «Всё для победы!»…

А потом неожиданно поделился инсайтом. «Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков… [возникла] сложная ситуация, связанная как раз с беспилотными летательными аппаратами, но это практически везде так», — сказал Владимир Путин.

Понятно, что для военных, военкоров, военврачей, волонтёров и даже специалистов «оборонки» — многие из них неделями не вылезают из командировок в зону СВО, — это всё не новости. Собственно, они сами и «подняли волну». И не только по БПЛА. По контрбатарейной борьбе, например, тоже. И по связи. И по средствам РЭБ. Ой, тут длинный список получается…

Но вот сейчас глава государства сам решил это хотя бы частично признать и озвучить. Прич1ём без конкретики по путям и срокам преодоления «сложностей на отдельных участках», накопившихся «почти везде». Интересно — зачем?

Чтобы создать прокладку на случай «новых непопулярных решений»?

То есть, в Кремле уже знают, что они — последуют?

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