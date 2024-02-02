Интенсивные тренировки улучшают подвижность людей с черепно-мозговой травмой

Как сообщает издание Journal of Neurotrauma, улучшить двигательные навыки людей, получивших черепно-мозговую травму, можно при помощи тренировок высокой степени интенсивности, что показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими медицинскую школу Университета Индианы.

В эксперименте были задействованы пациенты в возрасте от 18 до 75 лет с приобретенной хронической черепно-мозговой травмой в анамнезе, что подразумевает сохранение последствий повреждений более шести месяцев, заключающемся в снижении двигательных способностей, испытуемых поделили на две группы. Представители первой в течение пяти недель выполняли 15 высокоинтенсивных тренировок, предусматривающих в качестве основного упражнения ходьбу, в то время как вторая группа выполняла аналогичные тренировки, но отличающиеся низкой степенью интенсивности.

В ходе шестиминутного теста на подвижность и скорость ходьбы участники первой группы, придерживавшиеся программы ВИТ, продемонстрировали более высокие результаты. Ученые отмечают, что подобные тренировки, предполагающие улучшение работы сердечно-сосудистой системы и повышение общей выносливости, могут выступить в качестве компонентов реабилитационных мероприятий для людей с низкой подвижностью.