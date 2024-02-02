 

В Москве суд вновь оштрафовал американскую компанию Amazon на 2 млн рублей

02.02.2024, 18:35, Разное
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Таганский районный суд Москвы вынес решение о наложении штрафа в размере 2 млн рублей на американскую компанию Amazon за нарушение законодательства, связанное с непоследовательным удалением информации, доступ к которой ограничен, пишет агентство ТАСС.

Это уже не первый случай, когда Amazon привлекается к ответственности в России. В октябре 2022 года компания была оштрафована на 3 млн рублей за отказ удалить контент, содержащий пропаганду наркотиков, а в ноябре того же года на 1 млн рублей за размещение запрещенной информации на территории РФ.

Ранее Таганский районный суд наложил оборотный штраф в общей сумме 367,5 млн рублей на одиннадцать хостинговых компаний за отсутствие филиалов в России.


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