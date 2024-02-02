Скандалы: Россияне скупили десятки тонн золота

Доходы от подорожавшего металла составили около 37 процентов годовых

В прошлом году россияне закупили 95 тонн золота, что лишь немногим уступает показателю 2022-го. Объемы в обоих случаях впечатляющие: интерес физлиц к желтому металлу за последнее время вырос многократно. Очевидно, что спрос на него будет расти и дальше, хотя и не такими взрывными темпами. Между тем у практики инвестирования в золото как в защитный актив есть, помимо плюсов, и свои риски. На данный момент, в условиях санкций и геополитической неопределенности, первые явно перевешивают.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, основные объемы закупок в 2023 году пришлись на четвертый квартал, когда с 1 октября на золото и ряд других товаров были введены курсовые пошлины. «И вот это совпадение нас, конечно, озадачило», – признался чиновник. Ранее объемы покупки драгметалла физлицами планомерно сокращались в течение всего года.

Экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля действуют до конца 2024 года. Они составляют от 4% до 7% таможенной стоимости в зависимости от курса национальной валюты, и будут взиматься при курсе 80 рублей за доллар и выше. Основным же драйвером потребительского спроса на золото стал вступивший в силу в 2022-м закон об отмене НДС в размере 20% при покупке слитков физлицами. Годом позже заработал другой правовой документ, согласно которому россияне могут приобретать золотые слитки без НДС напрямую у аффинажных организаций и Гознака: последний начал продавать их в мае 2023-го. Кроме того, граждане были освобождены от уплаты НДФЛ (13%) при продаже слитков в 2022-м и 2023 годах.

Льготы дали о себе знать: только в 2022 году физлица купили у кредитных организаций 100 тонн драгметалла. Это в 15 раз больше, чем ранее, когда ежегодный показатель составлял порядка шести-семи тонн.

«В 2024 году рост потребления продолжится, – говорит вице-президент компании «Золотая Плата» Алексей Вязовский. – Во многом это обусловлено ужесточением санкционной политики в отношении РФ. Из-за беспрецедентного давления со стороны США турецкие банки начали закрывать счета россиян, более того, – приостанавливать межгосударственные платежи. Недавно президент Байден подписал закон, сильно упрощающий процедуру запуска вторичных санкций в отношении иностранных банков. Это ведет к дальнейшей дефрагментации мировой финансовой системы. А россияне- релоканты (прежде всего богатые) будут возвращать в страну свои капиталы, частично инвестируя в золото».

Сегодня вкладываться в желтый металл однозначно стоит, уверяет Вязовский. По словам собеседника «МК», если человек купил золото в январе 2023 года, а продал в декабре, у него маржа в российской валюте составила около 37% (насколько выросла цена за год). Что касается перспектив, если к декабрю мы получим 6500 тысяч рублей за грамм, то есть, годовую прибавку в 500 рублей на каждый купленный грамм, это уже будет хорошая доходность.

«На сегодняшний день золото торгуется в пределах 6 тысяч рублей по курсу Банка России, – отмечает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. – Хотя это не исторический максимум, но довольно высокий показатель. Вместе с тем с инвестициями в золото связаны определенные риски, о которых надо помнить. Например, оно не позволяет защитить свои активы на коротких дистанциях: слишком высока волатильность рынка, а интерес к драгметаллам носит спекулятивный характер. К примеру, весной 2022 года цена резко подскочила до 7 тысяч рублей и выше за грамм. Соответственно, есть риск, что спустя год-два вы в итоге проиграете в деньгах».

Кстати, еще один риск связан с хранением золота: если вы покупаете физическое золото – есть некая вероятность, пусть небольшая, что у вас его украдут. Если вы покупаете золото через обезличенный металлический счет (ОМС), то в случае отзыва у банка лицензии вам не покроют убытки. На ОМС не распространяется обязательное страхование вкладов.

Целенаправленно инвестировать в золото лучше на горизонте в пять-десять лет, считает Шнейдерман. При этом вкладывать только крупные суммы, при условии диверсификации вложений и наличии уверенности в том, что инвестору эти деньги не понадобятся раньше. По словам Шнейдермана, в 2024 году объемы закупок желтого металла российскими физлицами едва ли вырастут, скорее, – наоборот. Поскольку его потенциальная доходность может оказаться ниже, чем у других доступных населению финансовых инструментов — рублевых вкладов или, к примеру, недвижимости, купленной не в ипотеку.

Георгий Степанов

Оригинал материала: “Московский комсомолец”