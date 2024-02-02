Назван сок, способный заменить ополаскиватель для рта

Как сообщает издание Plos One, минимизировать количество вредных бактерий, содержащихся в полости рта, можно за счет включения в рацион свекольного сока, что показали результаты исследования, проведенного представителями Университета Западной Шотландии.

Было установлено, что однократное употребление свекольного сока, в состав которого входит такое соединение, как нитрат, повышает кислотность вырабатываемой слюны на несколько часов, что связано с минимизацией негативного воздействия углеводов из энергетических гелей, которые многие спортсмены используют в процессе тренировок, на десны и зубы.

Суть заключается в том, что соединения азота и кислорода способны подавлять в полости рта рост вредных бактерий, для которых сахар, в чрезмерном количестве содержащийся в подобных гелях, выступает в качестве питательной среды. По аналогичной схеме работают и ополаскиватели для полости рта.