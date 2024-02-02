Мнение: О смелых дамах… Неожиданно?

Принято считать, что маскулинное шовинистическое общество веками угнетало женщину, отнимая у неё #власть даже над её собственным телом. Аборты запрещая, например. И даже само тело ограничивая в демонстрации на публике. Вон, на заглавном фото американский #мужчина и к тому же пляжный полицейский замеряет, правильной ли длины юбка у купальщицы. Не переборщила ли она с откровением хоть дюйм? Нарушительниц ждал штраф и суровое порицание.

Ну а #женщины, соответственно, боролись за своё право без ограничений показывать своё тело всем желающим. И за право на аборты тоже. Так продолжалось… примерно до 1946 года. А потом #США взорвали мощную атомную бомбу на атолле Бикини, что произвело революцию в мире моды. Гигантский «ядерный гриб» поразил воображение людей и французский дизайнер Луи Реар незамедлительно создал в знак протеста раздельный женский купальник-бикини. Что, в свою очередь, произвело бэби-бум, сексуальную революцию, борьбу за мир во всём мире и прочие прелести победившего феминизма.

Знатоки истории, пожалуй, добавят к этому, что сначала модельер Жак Хейм в том же 1946 году изобрёл раздельный купальник «Атом». И, остроумно обыгрывая школьное представление об атоме как о мельчайшей частице вещества, рекламировал свою новинку как «самый маленький купальный костюм в мире». А Луи Реар в пику ему продвигал более позднее бикини как «разделённый атом». Причём #женщины поначалу выбирали более консервативный «Атом», а бикини продавались всего лишь десятками в год. Но в целом все сходятся на том, что раздельные купальники — чисто французское изобретение.

Ага! Щаз-з-з… Как бы не так!

В 1891 году в Москве родилась музыкальная и пластичная девочка Вера Боголюбова. После революций 1917 года она не сбежала из России, а принялась энергично строить новое общество свободных людей. Свободных от «старорежимных» предрассудков в том числе. Тогда много было таких энтузиастов — борцов за свободу в её самом пикантном понимании. Ну, там «социализация женщин», теория «стакана воды», шествия «Долой стыд!» и прочие комсомолка не должна отказывать комсомольцу. Взяв псевдоним Вера Май, бывшая танцовщица основала в Москве танцкласс, уже скоро превратившийся в «Студию выразительного движения», в чём её горячо поддержал тогдашний нарком просвещения Анатолий Луначарский. Занятия проходили в одной из пустых комнат дома в Гнездниковском переулке и пользовались огромной популярностью у мужчин и женщин. Почему?

Ответ, возможно, на фото.

Или вот, чтобы яснее было.

Если не знать, что это снимок середины 1920-х, вполне может сложиться впечатление, что на нём #женщина из наших современниц, артисток балета-модерн.

Однако же как ей удалось надеть бикини за четверть века до его появления?

А может, вся #история самого знаменитого купальника в мире выдумана, чтобы прикрыть обычный плагиат?

И на самом деле не #Россия «всю жизнь» крала #технологии у Запада, а он тихонечко подворовывал российские изобретения, благо «пророку славы нет в отечестве своём»?

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