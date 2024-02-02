 

Мнение: О смелых дамах… Неожиданно?

02.02.2024, 17:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Принято считать, что маскулинное шовинистическое общество веками угнетало женщину, отнимая у неё #власть даже над её собственным телом. Аборты запрещая, например. И даже само тело ограничивая в демонстрации на публике. Вон, на заглавном фото американский #мужчина и к тому же пляжный полицейский замеряет, правильной ли длины юбка у купальщицы. Не переборщила ли она с откровением хоть дюйм? Нарушительниц ждал штраф и суровое порицание.

Ну а #женщины, соответственно, боролись за своё право без ограничений показывать своё тело всем желающим. И за право на аборты тоже. Так продолжалось… примерно до 1946 года. А потом #США взорвали мощную атомную бомбу на атолле Бикини, что произвело революцию в мире моды. Гигантский «ядерный гриб» поразил воображение людей и французский дизайнер Луи Реар незамедлительно создал в знак протеста раздельный женский купальник-бикини. Что, в свою очередь, произвело бэби-бум, сексуальную революцию, борьбу за мир во всём мире и прочие прелести победившего феминизма.

Знатоки истории, пожалуй, добавят к этому, что сначала модельер Жак Хейм в том же 1946 году изобрёл раздельный купальник «Атом». И, остроумно обыгрывая школьное представление об атоме как о мельчайшей частице вещества, рекламировал свою новинку как «самый маленький купальный костюм в мире». А Луи Реар в пику ему продвигал более позднее бикини как «разделённый атом». Причём #женщины поначалу выбирали более консервативный «Атом», а бикини продавались всего лишь десятками в год. Но в целом все сходятся на том, что раздельные купальники — чисто французское изобретение.

Ага! Щаз-з-з… Как бы не так!

В 1891 году в Москве родилась музыкальная и пластичная девочка Вера Боголюбова. После революций 1917 года она не сбежала из России, а принялась энергично строить новое общество свободных людей. Свободных от «старорежимных» предрассудков в том числе. Тогда много было таких энтузиастов — борцов за свободу в её самом пикантном понимании. Ну, там «социализация женщин», теория «стакана воды», шествия «Долой стыд!» и прочие комсомолка не должна отказывать комсомольцу. Взяв псевдоним Вера Май, бывшая танцовщица основала в Москве танцкласс, уже скоро превратившийся в «Студию выразительного движения», в чём её горячо поддержал тогдашний нарком просвещения Анатолий Луначарский. Занятия проходили в одной из пустых комнат дома в Гнездниковском переулке и пользовались огромной популярностью у мужчин и женщин. Почему?

Ответ, возможно, на фото.

Или вот, чтобы яснее было.

Если не знать, что это снимок середины 1920-х, вполне может сложиться впечатление, что на нём #женщина из наших современниц, артисток балета-модерн.

Однако же как ей удалось надеть бикини за четверть века до его появления?

А может, вся #история самого знаменитого купальника в мире выдумана, чтобы прикрыть обычный плагиат?

И на самом деле не #Россия «всю жизнь» крала #технологии у Запада, а он тихонечко подворовывал российские изобретения, благо «пророку славы нет в отечестве своём»?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Мнение: Инфернальный “Снегирь” вскрывает нутро

03.02 / Мнение: Из комментов про Юльку

03.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Отечество или смерть

02.02 / Мнение: Полковник написал сам

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Комик-гомик

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Врачи без границ” в Ростове

02.02 / Названа диета, смягчающая симптомы СРК

02.02 / EHJ: скачки давления повышают вероятность инсульта и инфаркта

02.02 / Почему женщина боится быть заметной, красивой и яркой. О причинах проблемы и о том, как с ней справиться

02.02 / Мнение: Сталинизм как идея Белого Конго, как выполнили приказ Сталина и заявка в НАТО при Хрущёве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика