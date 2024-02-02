Названа привычка, являющаяся ключом к долголетию

Поддержать здоровье и повысить степень качества жизни можно при помощи такого простого способа, как ходьба, причем эту привычку следует внедрить в жизнь максимально оперативно, учитывая то обстоятельство, что она способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, мышц и костей.

Кроме того, ходьба позволяет держать под контролем вес и снижать уровень сахара в крови, являясь видом физической активности, подходящим для большинства людей, причем независимо от возраста.

За счет ходьбы можно уменьшить уровень стресса, понизить степень тревожности и улучшить психологическое состояние в целом, прежде всего за счет выработки эндорфинов, представляющих собой гормоны счастья. Наконец, ходьба способствует более качественному и глубокому сну.