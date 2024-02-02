Поможет койевая кислота или простой массаж одним движением: эффективные способы подтянуть кожу вокруг глаз

В области глаз кожа у человека очень тонкая, а потому – чувствительная и нежная. Толщину в этом месте она имеет в 6 раз меньшую, чем, к примеру, на щеках. Очень мало здесь и сальных желез. Поэтому кожа в области глаз склонна к быстрому пересыханию и потере упругости. Подтянуть кожу в этом месте можно, правильно ухаживая за ней.

С чего начать

Перед применением каких-либо косметических уходовых средств, область вокруг глаз обязательно нужно самым тщательным образом очистить. Считается, что лучше всего для этой цели подходят средства на воде, предназначенные для снятия макияжа. Такие косметические составы отлично очищают лицо, без остатка удаляя не только косметику, но и грязь и жир.

После очистки лица кожу у глаз смазывают увлажняющим кремом. Предварительно можно использовать также небольшое количество сыворотки. Известно, что такое средство позволяет улучшить впитываемость крема.

Как подтянуть с помощью крема

Подтянуть кожу вокруг глаз, конечно же, проще всего с использованием крема. Слишком много такого средства однако специалисты использовать не рекомендуют. Для каждого глаза будет вполне достаточно все лишь по одной капле любимого косметического средства. Если нанести на кожу слишком много крема, это может привести к появлению темных кругов под глазами или отечности.

Не рекомендуется использовать для кожи под глазами и век и слишком жирный крем. Применение таких средств также чревато отеками. Лучше всего для этой области, конечно, использовать специальные кремы. В продаже имеются такие средства, предназначенные именно для использования вокруг глаз.

Массаж одним движением

Известно, что такая процедура, как нанесение на кожу лица крема, бывает наиболее эффективной в сочетании с массажем. В области вокруг глаз массаж для подтяжки следует делать самыми легкими движениями. Кожа в этом месте очень чувствительна, и слишком сильные похлопывания могут привести к появлению красных пятен, воспалению и даже обезвоживанию.

Массаж в области вокруг глаз нужно производить легкими движениями, лишь слегка касаясь кожи подушечками пальцев. Начинать такую процедуру при нанесении крема рекомендуются с внутренних уголков глаз, двигаясь по краю глазной впадины ко внешним.

Какие вещества способны предотвратить старение

Как известно, именно в области вокруг глаз у женщин с возрастом быстрее всего появляются морщины. Поэтому использовать в этом месте стоит крема с веществами, стимулирующими на клеточном уровне выработку коллагена. Отличным выбором для ухода в данном случае будут, к примеру, средства с ретинолом, ретиноидами, пептидами, производными витамина А. Очень хороший эффект также могут дать кремы с койевой кислотой.

Чего стоит избегать

При использовании крема для глаз косметологи советуют избегать того, чтобы он попадал в то место, откуда растут ресницы. В этой области даже самый щадящий крем может вызвать сильное раздражение.

Также не рекомендуется начинать наносить на лицо макияж, не дождавшись полного впитывания крема. То же самое касается и всевозможных увлажняющих либо питательных масок.

Массаж при усталости глаз

Массаж кожи в области глаз, конечно же, можно делать не только при нанесении крема. Очень хорошо такая процедура помогает, и к примеру, просто при усталости глаз. В этом случае массажные движения делают точно таким же образом, как при использовании крема. Помимо снятия усталости и подтягивающего эффекта, легкий массаж подушечками пальцев может помочь и при отечности.

Какие еще существуют способы снять отечность

Отечность оказывает на кожу у глаз очень сильное негативное воздействие. Чтобы избежать появления мешков под глазами, в первую очередь, конечно, нужно не забывать об отдыхе и всегда хорошо высыпаться. Помимо этого, не стоит пить и слишком много воды и напитков.

При отечности также может помочь зеленый и травяные чаи. Считается, что в особенности хорошо при такой проблеме помогает чай, заваренный на листьях ивы. Зеленый и ивовый чай, помимо всего прочего, помогают удалять из кожи свободные радикалы. А это в свою очередь замедляет процессы старения.