 

Рупор кремлевской пропаганды: Штурмовое добронирование

02.02.2024, 16:00, Разное
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Кустарное добронирование нашего танка с минным тралом для защиты от FPV.

Машины с тралами обычно идут в авангарде через минные поля. Противник обычно стремиться их поразить в первую очередь (собственно как и наши войска во время отражения наступления противника под Работино и Пятихатками, где колонны противника через минные поля лидировали танки с тралами и машины разминированиями)

Источник: Colonel Cassad


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