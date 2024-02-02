Рупор кремлевской пропаганды: Штурмовое добронирование

Кустарное добронирование нашего танка с минным тралом для защиты от FPV.

Машины с тралами обычно идут в авангарде через минные поля. Противник обычно стремиться их поразить в первую очередь (собственно как и наши войска во время отражения наступления противника под Работино и Пятихатками, где колонны противника через минные поля лидировали танки с тралами и машины разминированиями)

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