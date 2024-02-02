Установлена связь между мигренью и риском инсульта у женщин

Как заявила эпидемиолог Трейси Мэдсен, представляющая Брауновский университет, гипертония, мигрень и повышенный уровень глюкозы в крови свидетельствуют о высокой степени риска инсульта у женщин.

Особое внимание врач неотложной помощи уделила тому факту, что острота нарушения кровоснабжения головного мозга меняется в течение всей жизни, подчеркнув, что риск достигает максимальной отметки в период беременности, менопаузы и постменопаузы, а больше всего подвержены обширному инсульту пожилые женщины.

Рассуждая и мигрени, врач уточнила, что с повышенным риском инсульта связана мигрень с аурой, представляющая собой форму первичной боли, для которой характерны нарушения зрения в виде вспышек света перед глазами и появлений слепых пятен.