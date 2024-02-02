Остальные локации по подписке: в релизной версии S.T.A.L.K.E.R. 2 будет доступно только 10% игрового мира

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 подтвердили, что в релизной версии игры будет доступно только около 10 процентов игрового мира.

В то же время они гарантировали целиком работающие квесты и «завершённую проработку» на этой территории.

Остальные локации, как пояснили в компании, игрок сможет открывать с помощью патчей, доступных по подписке. Патчи будут выходить каждые 2-3 месяца и открывать ещё по 8-12 процентов территорий с сопутствующими квестами – таким образом, GSC Game World окончательно закончит работу над проектом в течение не более чем двух с половиной лет.

– С заботой об игроке: осваивайте опасный и полный приключений мир Зоны по модели, хорошо знакомой по сериалам, – говорится на официальном сайте игры.

Некоторые поклонники не оценили нововведения – они обратили внимание на то, что согласно пользовательскому соглашению, максимальный срок разработки и выхода каждого патча составляет полгода, а в случае форс-мажорных обстоятельств может сдвигаться на усмотрение разработчиков. При этом игроку придётся платить $29,99 каждый месяц или покупать патчи после их релиза, но в последнем случае с ними не удастся поиграть со старыми сохранениями.

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