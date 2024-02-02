 

Остальные локации по подписке: в релизной версии S.T.A.L.K.E.R. 2 будет доступно только 10% игрового мира

02.02.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 подтвердили, что в релизной версии игры будет доступно только около 10 процентов игрового мира.

Война в УкраинеВ то же время они гарантировали целиком работающие квесты и «завершённую проработку» на этой территории.

Остальные локации, как пояснили в компании, игрок сможет открывать с помощью патчей, доступных по подписке. Патчи будут выходить каждые 2-3 месяца и открывать ещё по 8-12 процентов территорий с сопутствующими квестами – таким образом, GSC Game World окончательно закончит работу над проектом в течение не более чем двух с половиной лет.

– С заботой об игроке: осваивайте опасный и полный приключений мир Зоны по модели, хорошо знакомой по сериалам, – говорится на официальном сайте игры.

Некоторые поклонники не оценили нововведения – они обратили внимание на то, что согласно пользовательскому соглашению, максимальный срок разработки и выхода каждого патча составляет полгода, а в случае форс-мажорных обстоятельств может сдвигаться на усмотрение разработчиков. При этом игроку придётся платить $29,99 каждый месяц или покупать патчи после их релиза, но в последнем случае с ними не удастся поиграть со старыми сохранениями.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Мнение: Инфернальный “Снегирь” вскрывает нутро

03.02 / Мнение: Из комментов про Юльку

03.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Отечество или смерть

02.02 / Мнение: Полковник написал сам

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Комик-гомик

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Врачи без границ” в Ростове

02.02 / Названа диета, смягчающая симптомы СРК

02.02 / EHJ: скачки давления повышают вероятность инсульта и инфаркта

02.02 / Почему женщина боится быть заметной, красивой и яркой. О причинах проблемы и о том, как с ней справиться

02.02 / Мнение: Сталинизм как идея Белого Конго, как выполнили приказ Сталина и заявка в НАТО при Хрущёве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика