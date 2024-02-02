Когда использовать кондиционер, а когда маску? Разбираемся в целях продуктов и типах волос

Если волосы высыхают, становятся ломкими или безжизненными, то они нуждаются в качественном уходе и защите. Для этого используется маска или бальзам. Важно понять предназначение каждого средства, а также правильно ими пользоваться для достижения нужного эффекта.

Является ли маска для волос кондиционером

Маску для волос часто сравнивают с кондиционером, но она обладает другим способом действия. Помимо более густой текстуры маска для волос питает волосы. Кондиционер делает волосы более мягкими и послушными. Но он приносит пользу только поверхности волос, а маска обеспечивает интенсивное увлажнение и питание, которое проникает глубоко внутрь структуры локон. Маска не только смягчает волосы, но и оживляет, и регенерирует их. Важно знать, когда нужен кондиционер, а когда необходимо использовать маску.

Кому нужен кондиционер

Люди, у которых жирные и густые волосы, могут отказаться от кондиционера. Роль кондиционера заключается в том, чтобы сделать волосы мягкими и легко расчесываемыми, но сегодня можно найти средства, которые помогают восстановить локоны.

Кондиционер содержит активные компоненты, которые смягчают волосы, делая их податливыми. Эти ингредиенты дополнены кремообразным гелем, который помогает отделить волоски друг от друга во время ополаскивания. Несмываемый кондиционер предназначен для удержания на волосах, поэтому используется после мытья на влажных локонах. Рекомендуется для сухих и поврежденных волос.

Как правильно применять кондиционер

Его следует наносить сразу после мытья головы, всего на несколько минут. Поэтому кондиционер идеально подходит, когда у вас мало времени на уход. Его надо наносить только по длине волос, не попадая на корни и кожу головы. Далее его необходимо хорошо смыть, чтобы не утяжелять волосы после сушки.

Особенности масок

Раньше девушки делали маски в домашних условиях из натуральных компонентов с высокой питательной ценностью: яйца, меда, масел, банана, авокадо и т.д. Они содержат необходимые для волос питательные вещества, имеющиеся в сбалансированных дозах. Самодельные маски надо наносить перед мытьем, а косметические используются после мытья, потому что они не пачкают волосы и достаточно легко смываются простой водой для удаления лишних ингредиентов. Еще одним отличием является время действия. Покупные маски обладают высокой впитывающей способностью и достаточно нескольких минут (максимум 15 минут), чтобы интенсивно напитать волосы. Косметические маски создаются для интенсивной регенерации или увлажнения волос.

Зачем нужна маска

Если кондиционер воздействует на поверхность волос, то маска проникает внутрь, обеспечивая глубокий уход. Маски могут принести пользу практически любому типу волос, но чаще выбираются для сухих и вьющихся локон. Это связано с тем, что восстанавливающие ингредиенты и масла находятся в более высокой концентрации, чем в обычном кондиционере.

Маска рекомендована людям с крашеными, мелированными или обесцвеченными прядями. Она полезна для волос, поврежденных из-за чрезмерного использования средств для укладки при высоких температурах (выпрямитель для волос, плойка, вращающаяся щетка), а также для жестких и сложных от природы локонов. Хотя маска обладает множеством преимуществ, ее не следует использовать при каждом мытье, так как она нагружает и отягощает локоны, лишая их объема.

Как правильно наносить маску

Маска используется вместо кондиционера после мытья головы, но требует 5-15 минут действия. Желательно завернуть волосы в полотенце, чтобы способствовать более быстрому проникновению средства. В конце процедуры тщательно ополосните волосы.

Кондиционер или маска?

Если волосы чрезмерно сухие, у вас может возникнуть соблазн удвоить уход за волосами с помощью кондиционера и маски для волос. Но тонкие и ломкие волосы более подвержены риску неблагоприятных последствий чрезмерного кондиционирования. К ним относится:

Недостаток объема. Кондиционеры для волос могут придать волосам избыточный вес, особенно если их оставлять слишком долго или не смывать тщательно. В результате получаются мягкие волосы без объема. Предотвращается действие других продуктов. Кондиционер закрывает кутикулу, и это не дает другим средствам, в том числе маскам или сывороткам, проникать в волосы. Волосы трудно укладывать. Слишком мягкие волосы трудно укладывать в любую прическу. Склонность к ломкости. Хотя правильное количество кондиционера сделает волосы сильнее, чрезмерное использование средства делает их более слабыми и уязвимыми к ломкости. Жирные корни. Даже если кончики сухие, кожа головы и корни все равно могут быть склонны к жирности. Поэтому желательно наносить маску на кончики волос, а не массировать ее на коже головы.

Важно выбирать самые подходящие средства для головы, а также пользоваться ими в соответствии с инструкцией и рекомендациями профессионалов.