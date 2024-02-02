 

В России начались продажи новых версий Dongfeng Aeolus Shine Max

02.02.2024, 15:09, Разное
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Дистрибьютор марки Dongfeng в России, компания “Моторинвест” объявила о начале продаж обновленных китайских седанов Dongfeng Aeolus Shine Max по ценам, начиная с 2,2 млн рублей.

С новыми модификациями доступны не только версии Luxury, которые появились в августе 2023 года по цене от 3 млн рублей, но также более экономные варианты Comfort и Premium. Все версии оснащены турбомотором объемом 1.5 литра и мощностью 190 лошадиных сил (320 Нм), а также семиступенчатым “роботом” и передним приводом.

Базовая комплектация включает фронтальные и боковые подушки безопасности для передних пассажиров, круиз-контроль, обогрев передних сидений и дефлекторы для задних пассажиров, панорамный люк, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, а также беспроводную зарядку для гаджетов. Некоторые опции, такие как вентиляция и массаж водительского сиденья, панорамный обзор и множество ассистентов водителя, доступны только в версии Luxury.

Средняя комплектация, стоимостью 2,4 млн рублей, включает в себя адаптивный круиз-контроль, шесть динамиков в аудиосистеме вместо четырех, а также электрорегулировку водительского сиденья и другие опции.

Кроме того, “Моторинвест” объявил о заказе у “Автотора” производства купе-кроссоверов DongFeng ix5 и семиместных полноприводных паркетников ix7. Напомним, с сентября 2022 года компания “Моторинвест” также выпускает электромобили под брендом Evolute в Липецкой области.


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