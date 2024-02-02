 

Мэр Москвы: Планируем достроить станцию метро “Потапово” до конца 2024 года

02.02.2024, 15:00, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро “Потапово” Сокольнической линии. Видео опубликовано в блоге градоначальника.

“К концу года Сокольническая линия метро станет на одну станцию длиннее. “Потапово” сделает город ближе для тысяч жителей Южного Бутова и Новой Москвы”, – написал Собянин.

Протяженность перегона от “Коммунарки” до “Потапово” составляет 2,4 километра. Это будет первая наземная и отапливаемая станция в столичном метрополитене. Ее спроектировали с помощью BIM-технологий.

Сейчас специалисты монтируют накрытие станции и продолжают отделочные работы, говорится в видео. Рядом находится участок трассы “Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе”

Ранее Собянин рассказал о строительстве новой, Бирюлевской линии метро. В районах прохождения ветки проживают 500 тысяч москвичей, там создано свыше 200 тысяч рабочих мест. Протяженность линии составит более 22 километров, на ней будет 10 станций.

Напомним, что к 2030 году в Москве откроют три новых электродепо – “Ильинское”, “Бирюлевское” и “Троицкое”. Они будут обслуживать Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии метро.


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