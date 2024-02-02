Мнение: Наша Моника Беллуччи

“Маргариту играет Юлия Снигирь — одна из красивейших актрис не только в нашем, но и в мировом кино. Брюнетка с бездонными глазами и точеной фигурой (в этом можно убедиться в сцене бала Сатаны), она напоминает Елену Сергеевну — жену и музу Булгакова, которая порой называла себя ведьмой. А исполнитель роли Мастера Евгений Цыганов в ряде сцен очень похож на Булгакова”.

Вот и газета Труд туда же! Не я один. Мужики падают снопами. “…одна из красивейших актрис не только в нашем, но и в мировом кино. Брюнетка с бездонными глазами и точеной фигурой” – это что, критик пишет? Или несчастный влюбленный кадет?

Но я, если что, подписываюсь под каждым словом!