 

Невролог Гимранова назвала основные причины развития цифровой деменции

02.02.2024, 14:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как заявила в интервью изданию «Доктор Питер» невролог Альмира Гимранова, цифровой деменции, основная причина развития которой заключается в чрезмерном использовании смартфонов, в наибольшей степени подвержены молодые люди.

Цифровое слабоумие, как уточнила эксперт, характеризуется ухудшением когнитивных способностей и снижении степени концентрации внимания, что связано с длительным нахождением в виртуальной реальности и частым использованием смартфонов и планшетов. Кроме того, к цифровой деменции может привести привычка получать информации из интернета без задействования памяти.

Тем, кто заметил у себя признаки цифрового слабоумия, врач рекомендует уделять больше времени прогулкам на свежем воздухе, упражнениям для развития памяти и внимания, а также повысить степень физической активности, заключив: «Любым способом тренировать мозг».            


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Мнение: Инфернальный “Снегирь” вскрывает нутро

03.02 / Мнение: Из комментов про Юльку

03.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Отечество или смерть

02.02 / Мнение: Полковник написал сам

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Комик-гомик

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Врачи без границ” в Ростове

02.02 / Названа диета, смягчающая симптомы СРК

02.02 / EHJ: скачки давления повышают вероятность инсульта и инфаркта

02.02 / Почему женщина боится быть заметной, красивой и яркой. О причинах проблемы и о том, как с ней справиться

02.02 / Мнение: Сталинизм как идея Белого Конго, как выполнили приказ Сталина и заявка в НАТО при Хрущёве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика