Невролог Гимранова назвала основные причины развития цифровой деменции

Как заявила в интервью изданию «Доктор Питер» невролог Альмира Гимранова, цифровой деменции, основная причина развития которой заключается в чрезмерном использовании смартфонов, в наибольшей степени подвержены молодые люди.

Цифровое слабоумие, как уточнила эксперт, характеризуется ухудшением когнитивных способностей и снижении степени концентрации внимания, что связано с длительным нахождением в виртуальной реальности и частым использованием смартфонов и планшетов. Кроме того, к цифровой деменции может привести привычка получать информации из интернета без задействования памяти.

Тем, кто заметил у себя признаки цифрового слабоумия, врач рекомендует уделять больше времени прогулкам на свежем воздухе, упражнениям для развития памяти и внимания, а также повысить степень физической активности, заключив: «Любым способом тренировать мозг».