«Ошибки, вызывающие удивление»

ЦИК нашел в подписях за выдвижение Бориса Надеждина в президенты «ошибки, вызывающие удивление». Проверка пока не окончена.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заявила, что в подписях за выдвижение Бориса Надеждина, «единственного антивоенного политика», кандидатом в президенты обнаружены «ошибки, вызывающие удивление».

– Мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей, — заявил зампредседателя комиссии Николай Булаев («Единая Россия»). – В какой-то степени кандидат к этому впрямую причастен.

При этом представитель ЦИК подчеркнул, что проверка подписей Надеждина не завершена. Булаев предложил пригласить Надеждина на заседание рабочей группы по проверке документов и подписей 5 февраля, чтобы показать результаты и «протоколы о замечаниях».